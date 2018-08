Η 34χρονη makeup artist, Huda Kattan, η οποία χαρακτηρίζεται ως η μεγιστάνας του κόσμου της ομορφιάς, μπαίνοντας στη λίστα του Forbes με τις πλουσιότερες αυτοδημιούργητες γυναίκες στην Αμερική, κατάφερε να εδραιώσει μία επιχείρηση με αξία 1 δισ.$.

Το πρακτορείο Bloomberg, σε δημοσίευμά του, αναλύει την επιτυχία της Huda Kattan και τη δύναμη της επιρροής της.

Στο πρώτο επεισόδιο του Huda Boss – ενός ριάλιτι σόου για την Huda Kattan που ξεκίνησε αυτό το καλοκαίρι – η γνωστή makeup artist ανοίγει μια συσκευασία κονσίλερ που θα κυκλοφορούσε τον Μάρτιο από το brand της, Huda Beauty. Ντυμένη με Versace και με τις χαρακτηριστικές ψεύτικες βλεφαρίδες της, εφαρμόζει το κονσίλερ και τρομοκρατημένη το βλέπει να οξειδώνεται: «Το πρόσωπό μου έγινε πορτοκαλί!», φωνάζει στον σύζυγό της στο τηλέφωνο.

Το σόου που προσελκύει πάνω από 9 εκατ. χρήστες στο Facebook Watch, ωστόσο αυτό είναι μόνο μια από τις πολλές επιτυχίες της 34χρονης makeup artist με έδρα το Ντουμπάι, από όταν κυκλοφόρησε το πρώτο της προϊόν, πριν από 5 χρόνια.

Η Kattan κατέχει την 37η θέση στη λίστα του Forbes με τις πλουσιότερες αυτοδημιούργητες γυναίκες στην Αμερική και η περιουσία της ξεπερνά τα 500 εκατ. δολάρια, ενώ οι ακόλουθοί της στο Instagram φτάνουν τους 26 εκατ. και στο Youtube τους 2,4 εκατ.

Η αξία της εταιρία της, Huda Beauty, έχει εκτιμηθεί από το Forbes στο 1 δισ. δολάρια.

Πέρσι η Kattan πούλησε ένα μικρό μέρος της εταιρίας της στην TSG Consumer Partners LLC, μία εταιρία γνωστή για τις επενδύσεις της σε επιτυχημένα προϊόντα ομορφιάς. Αυτό έκανε την Kattan την «πρώτη influencer ομορφιάς που προσέλκυσε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια», αναφέρει στο Bloomberg η Deborah Weinswig, CEO του Coresight Research.

How a makeup mogul built a $1 billion empire on Instagram https://t.co/i01ojTxKSG pic.twitter.com/Gu9PnkTEaj — Bloomberg TV (@BloombergTV) 22 Αυγούστου 2018

Μεγαλώνοντας ως το μεσαίο παιδί μίας οικογένειας Ιρακινών μεταναστών σε μία μικρή πόλη της Οκλαχόμα, η Kattan ξεκίνησε να χρησιμοποιεί προϊόντα ομορφιάς στην ηλικία των 9 ετών.

«Ως μικρό κορίτσι, δεν ένιωθα καθόλου ελκυστική, έτσι πάντα μου άρεσε το μέικαπ», εξηγεί η ίδια.

Το 2008 αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν στο Ντέντμπορν, με πτυχίο στις επιχειρήσεις και πήγε με την οικογένειά της στο Ντουμπάι. Ωστόσο έχασε τη δουλειά της ως υπεύθυνη προσωπικού όταν ξεκίνησε η οικονομική κρίση. Μετακόμισε στο Λος Άντζελες για να σπουδάσει σε σχολή μακιγιάζ, επέστρεψε στο Ντουμπάι και το 2010 ξεκίνησε ένα blog ομορφιάς.

Μία από τις πρώτες της επιτυχίες ήταν βίντεο «Οι 10 εντολές για τις τέλειες Selfie» (The 10 Commandments to Taking the Perfect Selfie), το οποίο έκτοτε έχει συγκεντρώσει 2,5 εκατ. προβολές.

Η Kattan ξεκίνησε να μοιράζεται τα βίντεό της στο Instagram και Youtube, χαρακτηρίζοντάς την ως την καλύτερη διαδικτυακή φίλη, εξοπλισμένη με τα καλύτερα τρικς ομορφιάς – ότι μια οδοντόβουρτσα και μαγειρική σόδα είναι ο καλύτερος τρόπος να καθαρίζεις τους πόρους σου, για παράδειγμα.

«Η Huda είναι εξαιρετικά ελκυστική με αρκετά επίπεδα», λέει η Σάρα Μπράουν, πρώην συντάκτρια ομορφιάς της Vogue. «Είναι όμορφη, είναι καλή μακιγιέζ και διαχειρίζεται τη δουλειά της σαν να ήταν κανονική επιχείρηση», τονίζει.

Η ικανότητά της να μεταφράζει αυτή την προσωπικότητα σε υψηλές πωλήσεις αποτελεί ακόμη έκπληξη για πολλούς.

Όταν κυκλοφόρησε τη συλλογή της με ψεύτικες βλεφαρίδες στα Sephora στο Ντουμπάι το 2013 – με την υποστήριξη από την Κιμ Καρντάσιαν με την οποία η Kattan συγκρίνεται πολύ συχνά – πούλησε περισσότερα προϊόντα μέσα σε ένα μήνα από ότι η αλυσίδα εκτιμούσε ότι θα πουλούσε σε έναν χρόνο.

Η Kattan κατέχει μία μαξιμαλιστική προσέγγιση στο μακιγιάζ, κάτι το οποίο είναι δημοφιλές στο Instagram, αναφέρει η Μπράουν.

Η ίδια θεωρεί ότι η αισθητική της στο μακιγιάζ είναι φυσική, αλλά παραδέχεται ότι αυτό έχει να κάνει με το πλαίσιο.

«Όταν ξυπνάς το πρωί στο Ντουμπάι, φοράς τις ψεύτικες βλεφαρίδες σου», εξηγεί η Kattan.

«Είναι ένα περιβάλλον στο οποίο οι άνθρωποι προσέχουν πάρα πολύ την εμφάνισή τους. Οι γυναίκες μπορεί να φορούν μαύρες μπούρκες, αλλά τις συνδυάζουν με Yeezys και τσάντα Birkin», τονίζει.

Το brand της αυτή τη στιγμή διαθέτει 20 διαφορετικά στιλ βλεφαρίδων, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων φτιαγμένων από τρίχωμα βιζόν. Αυτό το φθινόπωρο η Kattan θα κυκλοφορήσει μια μοναδική κολεξιόν με unisex αρώματα.

Με πληροφορίες από Bloomberg