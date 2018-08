Τέλος στις φήμες πως ο Ίντρις Έλμπα θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ.

Σε ερώτηση που του έκανε δημοσιογράφος βρετανικής εκπομπής για τον αν θα είναι ο ηθοποιός που θα υποδυθεί το διάσημο πράκτορα 007 στην νέα του ταινία, ο Ίντρις Έλμπα απάντησε λακωνικά «Όχι».

Οι φήμες πως επρόκειτο να ήταν ο πρώτος μαύρος ηθοποιός που θα έπαιζε το συγκεκριμένο ρόλο είχαν διαιωνιστεί μετά από ένα ποστ που είχε κάνει στο λογαριασμό του στο twitter.

«Το όνομα μου είναι Έλμπα. Ίντρις Έλμπα» έγραψε χαρακτηριστικά και όλοι από κάτω έσπευσαν να τον ρωτήσουν αν η παράφραση της γνωστής ατάκας του Τζέιμς Μποντ πρόκειται να σημάνει και την ανάληψη του ρόλου.

Όλα βέβαια ξεκίνησαν όταν η παραγωγός των ταινιών του Τζέιμς Μποντ, Μπάρμπαρα Μπρόκολι, είχε δηλώσει πως ίσως έχει φτάσει η ώρα να δούμε τον πρώτο μαύρο ηθοποιό στο ρόλο του πράκτορα.

Idris Elba has told Good Morning Britain that he won't be the next Bond.



Who is your money on? Vote in our poll https://t.co/Cq3zLm64Mc pic.twitter.com/0I7CjebtfU