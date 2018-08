Βραβεία ΜΤV: Οι νικητές, οι εμφανίσεις της βραδιάς και οι διάσημοι στο κόκκινο χαλί

Πολλοί σταρ της μουσικής και προσωπικότητες της ποπ κουλτούρας τίμησαν χθες τη διοργάνωση 2018 MTV Video Music Awards.

Η απονομή των βραβείων στο Radio City Music Hall στη Νέα Υόρκη, συγκέντρωσε φέτος μεγάλα ονόματα της βιομηχανίας με την Μadonna, την Cardi B και τη Νίcki Minaj να δίνουν το παρών.

Η Camila Cabello ήταν ανάμεσα στη λίστα των μεγάλων νικητών με τα βραβεία video and artist of the year ενώ η Cardi B τιμήθηκε με το best new artist.

Ariana Grande, Nicki Minaj, Panic! at the Disco και Travis Scott έκαναν εμφανίσεις στη σκηνή ενώ η Madonna μίλησε για την απώλεια της Aretha Franklin καθώς είχε κληθεί στη σκηνή να απονείμει βραβείο.

Η Jennifer Lopez στη σκηνή

H Arianna Grande στη σκηνή

Camila Cabello παραλαμβάνει το βραβείο της από την Madonna

Ενδιαφέρον όπως πάντα είχε το κόκκινο χαλί...

Cardi b

Iggy Azalea

Teyana Taylor

Winnie Harlow

Nicki Minaj

Jennifer Lopez

Pete Davidson και Ariana Grande

Gucci Mane και Keyshia Ka'Oir

Amber Rose

Kylie Jenner

Rita Ora

Madonna

Lenny Kravitz

Η λίστα με τα σημαντικότερα βραβεία:

MICHAEL JACKSON VIDEO VANGUARD AWARD

Jennifer Lopez

VIDEO OF THE YEAR

Camila Cabello ft. Young Thug – "Havana" – Syco Music/Epic Records

ARTIST OF THE YEAR

Camila Cabello – Syco Music/Epic Records

SONG OF THE YEAR

Post Malone ft. 21 Savage – "rockstar" – Republic Records

BEST NEW ARTIST (Presented by Taco Bell®)

Cardi B – Atlantic Records

BEST COLLABORATION

Jennifer Lopez ft. DJ Khaled & Cardi B – "Dinero" – Epic Records/Nuyorican Productions

BEST POP

Ariana Grande – "No Tears Left to Cry" – Republic Records

BEST HIP HOP

Nicki Minaj – "Chun-Li" – Young Money/Cash Money Records

BEST LATIN

J Balvin, Willy William – "Mi Gente" – UMLE/Republic Records

BEST DANCE

Avicii ft. Rita Ora – "Lonely Together" – Geffen Records

VIDEO WITH A MESSAGE

Childish Gambino – "This Is America" – mcDJ / RCA Records

BEST CINEMATOGRAPHY

The Carters – "APES**T" – Roc Nation/Parkwood Entertainment – Cinematography by Benoit Debie

BEST DIRECTION

WINNER: Childish Gambino – "This Is America" – mcDJ / RCA Records – Directed by Hiro Murai

SONG OF THE SUMMER

Cardi B, Bad Bunny & J Balvin - "I Like It"