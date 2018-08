Ο Ρόουαν Άτκινσον, o διάσημος «Mr. Bean», υπερασπίστηκε τον πρώην υπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, συμφωνώντας με ένα σχόλιο που είχε κάνει ο τελευταίος για την μπούρκα.

Ο Μπόρις Τζόνσον είχε συγκρίνει τις γυναίκες που φορούν μπούρκα, η οποία έχει μόνο μια σχισμή από όπου φαίνονται τα μάτια τους, με γραμματοκιβώτια, σε σχόλιό του που δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ημέρες στην Telegraph. Το σχόλιό του πυροδότησε έντονες αντιδράσεις αλλά ο ίδιος αρνήθηκε να ζητήσει συγγνώμη, με αποτέλεσμα να είναι τώρα αντιμέτωπος με έρευνα από το κόμμα του για το αν παραβίασε τον κώδικα δεοντολογίας.

Prime Minister @theresa_may suggests she agrees with @BrandonLewis that @BorisJohnson should apologise for his burka comments: pic.twitter.com/xqXTmrkyMK

«Ως ισόβιος δικαιούχος της ελευθερίας να αστειεύομαι για τη θρησκεία, θεωρώ όντως ότι το αστείο του Μπόρις Τζόνσον ότι όσες φοράνε μπούρκα μοιάζουν με γραμματοκιβώτια είναι από τα καλά», έγραψε ο Ρόουαν Άτκινσον σε επιστολή του στην εφημερίδα Times.

«Μια σχεδόν τέλεια οπτική παρομοίωση και ένα αστείο, το οποίο θα παραμείνει στη συνείδηση των πολιτών, είτε ζητήσει είτε δεν ζητήσει συγγνώμη γι' αυτό ο Τζόνσον. Όλα τα αστεία για τη θρησκεία προσβάλλουν, επομένως είναι άσκοπο να ζητάμε συγγνώμη γι' αυτά. Θα πρέπει να ζητάμε συγγνώμη μόνο για κακόγουστα αστεία. Με αυτό το δεδομένο δεν χρειάζεται συγγνώμη», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

Rowan Atkinson, one of Britain’s best-known comedians, has said that Boris Johnson’s comments about the burka were funny and urged him not to apologise https://t.co/Z2hmVZS97O