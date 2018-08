Τέλος στη ζωή του, σε ηλικία 32 ετών, φέρεται να έβαλε το μοντέλο «Zombie boy», ή κατά κόσμον Ρικ Τζένεστ (Rick Genest), γνωστός, παγκοσμίως, για τα τατουάζ-ζόμπι σε όλο του το σώμα.

Ο Τζένεστ βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, στο Μόντρεαλ του Καναδά, χωρίς προς το παρόν να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του θανάτου του.

Η Lady Gaga, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί στο βιντεοκλίπ «Born This Way» το 2011, αποχαιρέτησε τον 32χρονο άντρα λέγοντας ότι είναι παραπάνω από συντετριμμένη για την απώλειά του.

«Πρέπει να εργαστούμε πιο σκληρά για να αλλάξουμε την υπάρχουσα κουλτούρα, να φέρουμε τη ψυχική υγεία στο προσκήνιο και να εξαλείψουμε το στίγμα πως δεν μπορούμε να μιλάμε για αυτό» έγραψε στο Twitter.

«Αν υποφέρετε, καλέστε ένα φίλο ή την οικογένειά σας σήμερα. Πρέπει να σώσουμε ο ένας τον άλλον»

Η σταρ της ποπ συνόδεψε την ανάρτησή της με μία φωτογραφία της μαζί με τον Τζένεστ, απευθύνοντας έκκληση σε όσους αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας να το εξωτερικεύσουν.

Science tells us that it takes 21 days to form a habit, if you are suffering from Mental Health issue I beckon for today to be your first day or a continuation of the work you’ve been doing. Reach out if you’re in pain, and if you know someone who is, reach out to them too. pic.twitter.com/4pVR5xyoH6