Η ιέρεια της μόδας Άννα Γουίντουρ, παραμένει διευθύντρια του περιοδικού Vogue και καλλιτεχνική διευθύντρια του Condé Nast «επ' αόριστον», ανακοίνωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του εκδοτικού ομίλου Μπομπ Σάουερμπεργκ.

Η ανακοίνωση αυτή δίνει τέλος σε φήμες μηνών που άφηναν να εννοηθεί ότι η 68χρονη Βρετανίδα θα αποχωρούσε από τον όμιλο μετά το κλείσιμο του Vogue Σεπτεμβρίου, τεύχους ορόσημου για τη μόδα.

Ωστόσο, σε μήνυμα που ανάρτησε στο λογαριασμό του στο Twitter o Σάουερμπεργκ εξήγησε ότι η Γουίντουρ «δέχτηκε να συνεργαστεί μαζί του επ' αόριστον» στα καθήκοντα που έχει η ίδια σήμερα.

«Η Άννα Γουίντουρ είναι μια απίστευτα ταλαντούχα και δημιουργική ηγέτις, της οποίας η επιρροή δεν μπορεί να μετρηθεί. Είναι αναπόσπαστο μέλος της μεταμόρφωσης της εταιρίας μας», γράφει o πρόεδρος του Condé Nast.

Statement from Bob Sauerberg, CEO, Condé Nast: "Anna Wintour is an incredibly talented and creative leader whose influence is beyond measure. She is integral to the future of our company's transformation and has agreed to work with me indefinitely..." 1/2