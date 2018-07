Ο Αμερικανός ηθοποιός Άλαν Άλντα αποκάλυψε σήμερα ότι πάσχει από Πάρκινσον.

Ο 82χρονος ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και συγγραφέας, γνωστός από τον ρόλο του στρατιωτικού γιατρού Χόκαϊ Πιρς στην θρυλική τηλεοπτική σειρά «M*A*S*H», δήλωσε σε εκπομπή του CBS πως η διάγνωση έγινε πριν τριάμισι χρόνια.

«Ο λόγος για τον οποίο θέλω να μιλήσω για αυτό δημοσίως είναι πως... έχω μια γεμάτη ζωή από τότε», είπε. Ανέφερε πως είχε παρατηρήσει πως κατά τη διάρκεια πρόσφατων συνεντεύξεών του, φαινόταν σε κάποια πλάνα να κουνιέται απότομα ο αντίχειράς του.

«Σκέφτηκα ότι είναι μόνο θέμα χρόνου πριν γράψει κάποιος κάτι για αυτό, από μια θλιβερή οπτική», συνέχισε, προσθέτοντας ότι ο ίδιος δεν το βιώνει με αυτόν τον τρόπο.

Παράλληλα, έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter πως «αποφάσισα να αποκαλύψω ότι πάσχω από τη νόσο του Πάρκινσον προκειμένου να ενθαρρύνω και άλλους να δράσουν».

NEW: Actor @AlanAlda just revealed he has Parkinson's disease. The award-winning actor says he was diagnosed with the disease three and a half years ago. https://t.co/cYba2YKewS (via @CBSThisMorning) pic.twitter.com/OpIUBvCKWi — CBS News (@CBSNews) July 31, 2018





«Η διάγνωση έγινε πριν από τριάμισι χρόνια, αλλά η ζωή μου είναι γεμάτη. Παίζω σε ταινίες, πραγματοποιώ ομιλίες, κάνω το podcast μου. Αν λάβετε μία τέτοια διάγνωση, συνεχίστε να προχωράτε!», πρόσθεσε, ενώ το μήνυμά του συνοδευόταν από ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να κάνει ζογκλερικά.

I decided to let people know I have Parkinson’s to encourage others to take action. I was Diagnosed 3 and a half years ago, but my life is full. I act, I give talks, I do my podcast, which I love. If you get a diagnosis, keep moving!

More>> pic.twitter.com/zHrNxvlwcS — Alan Alda (@alanalda) July 31, 2018





«Κάνω μαθήματα μποξ τρεις φορές την εβδομάδα, παίζω τένις δύο φορές την εβδομάδα και παίρνω ένα χάπι, όλα όσα συστήνει ο γιατρός. Και δεν παθαίνω άνοια. Τουλάχιστον όχι πιο γρήγορα από ό,τι πριν (...) Πραγματικά, είμαι καλά», εξήγησε σε δεύτερο μήνυμα.

I take boxing lessons 3 days a week, play singles tennis twice a week, and take a mild pill – all Dr. recommended. I even juggle a little. And I’m not entering dementia. I’m no more demented than I was before.

Maybe I should rephrase that.

Really, I’m good. — Alan Alda (@alanalda) July 31, 2018





Η νόσος του Πάρκινσον είναι μία εκφυλιστική διαταραχή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Στα πρώτα στάδια της νόσου, τα πιο προφανή συμπτώματα είναι κινητικά: μεταξύ άλλων, τα χέρια τρέμουν και εμφανίζεται δυσκολία στο περπάτημα, την κίνηση και τον προσανατολισμό.