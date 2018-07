Την Πέμπτη το βράδυ, οι Radiohead επέστρεψαν στο Τορόντο για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια, από τότε που κατέρρευσε η σκηνή λίγο πριν τη συναυλία τους το 2012, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο τεχνικός των ντραμς του συγκροτήματος, Σκοτ Τζόνσον.

Πλησιάζοντας στο τέλος της συναυλίας, οι Radiohead τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Τζόνσον, ενώ στη συνέχεια έπαιξαν το Karma Police.

Σε μία σύντομη ομιλία του, ο Τομ Γιορκ εξέφρασε το θυμό του για την αποτυχία της κυβέρνησης να διώξει τους υπεύθυνους για το δυστήχημα εκείνο.

«Πριν από έξι χρόνια θέλαμε να κάνουμε μία συναυλία στο Τορόντο. Η σκηνή κατέρρευσε σκοτώνοντας έναν από τους συναδέλφους και φίλους μας. Οι άνθρωποι που πρέπει να λογοδοτήσουν εξακολουθούν να μην είναι υπόλογοι. Στην πόλη σας. Η σιωπή είναι εκκωφαντική», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Γιορκ.

Οι Radiohead επρόκειτο να εμφανιστούν σε μία sold-out συναυλία στο Downsview Park στο Τορόντο το 2012, όταν τμήμα της μεταλικής κατασκευής της σκηνής κατέρρευσε ξαφνικά, μία ώρα πριν ανοίξουν οι πόρτες για το κοινό.

Ο Σκοτ Τζόνσον, 33χρονος τεχνικός από το Ντόνκαστερ, σκοτώθηκε και τρείς άλλοι τραυματίστηκαν.

Έναν χρόνο αργότερα, η αστυνομία απήγγειλε κατηγορίες σύμφωνα με τους νόμους περί υγείας και ασφάλειας του Οντάριο έναντιον της εταιρείας ψυχαγωγίας Live Nation, του μηχανικού Ντομινίκ Κουγκλιάρι και της εταιρείας Optex Staging and Service.

Και τα τρία κατηγορούμενα μέρη δήλωσαν αθώα.

Ενώ η υπόθεση είχε καταλήξει στο δικαστήριο, η δίκη διήρκεσε πάνω από 40 ημέρες σε 14 μήνες. Στη συνέχεια, ο προεδρεύων δικαστής, διορίστηκε σε ανώτερο δικαστήριο, οδηγώντας σε κακοδικία.

Με την απόφαση να σταματήσει η διαδικασία, η δικαστής Αν Νέλσον του Οντάριο αναγνώρισε ότι το αποτέλεσμα δεν θα ήταν ικανοποιητικό για την οικογένεια και τους συναδέλφους του Τζόνσον.

"There have been no real answers... Without the answers we can't ensure that an accident like this can't happen again." Radiohead drummer Philip Selway says it's "frustrating" that the court case regarding the death of their drum technician broke down #newsnight pic.twitter.com/jTnoFDJCql