Η Μέγκαν Μαρκλ φέρεται να μην καταλαβαίνει γιατί η βασίλισσα Ελισάβετ προτιμά να μην φορά παντελόνια και συχνά ρωτάει τον πρίγκιπα Χάρι τους λόγους πίσω από διάφορους βασιλικούς κανόνες.

Η Δούκισσα του Σάσσεξ «δυσκολεύεται να κατανοήσει ορισμένους κανόνες της βασιλικής οικογένειας, όπως για παράδειγμα γιατί η βασίλισσα Ελισάβετ προτιμά τις γυναίκες με φορέματα ή φούστες παρά με παντελόνια και κοστούμια, και συχνά ρωτάει τον πρίγκιπα Χάρι γιατί πρέπει να γίνονται κάποια πράγματα με συγκεκριμένο τρόπο», ανέφερε στο περιοδικό People, πηγή που δεν ήθελε να κατονομαστεί.

«Μερικές φορές το βρίσκει εκνευριστικό, αλλά αυτή είναι τώρα η καινούργια της ζωή και πρέπει να το δεχθεί», πρόσθεσε η πηγή.

Από τότε που παντρεύτηκε με τον πρίγκιπα Χάρι, η Μέγκαν Μαρκλ κινείται τρόπον τινά ως πρέσβειρα της βασιλικής οικογένειας, κάνοντας διάφορες δημόσιες εμφανίσεις με τα υπόλοιπα μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της ίδιας της βασίλισσας Ελισάβετ.

The Queen and The Duchess of Sussex observed the national silence in memory of the people who died in the Grenfell Tower fire, a year ago today. pic.twitter.com/xosrDv4FKR — The Royal Family (@RoyalFamily) 14 Ιουνίου 2018





Από τότε που έγινε επισήμως μέλος της βασιλικής οικογένειας, το στιλ της Μέγκαν Μαρκλ έχει αλλάξει αρκετά, κάνοντας πλέον πιο παραδοσιακά και «ήσυχα» ντυσίματα, παρόλο που ήδη έχει καταφέρει να ξεχωρίσει από την βασιλική παράδοση με πολλούς τρόπους, ανάμεσά τους και με το να φοράει παντελόνια.

Πρόσφατα φόρεσε ένα μαύρο κοστούμι στη διάρκεια επίσκεψής της στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας και λευκό παντελόνι σε έναν αγώνα του Γουίμπλεντον, στον οποίο είχε πάει μαζί με την Κέιτ Μίντλετον, που βέβαια φορούσε φόρεμα.

At the Famine Memorial – which commemorates the Great Famine of the 19th Century, The Duke and Duchess of Sussex meet its sculptor, Rowan Gillespie #RoyalVisitIreland pic.twitter.com/yQ23ffN81Y — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 11 Ιουλίου 2018

Στον συγκεκριμένο αγώνα, δεν της επιτράπηκε ωστόσο να φορέσει το καπέλο της, λόγω του κανονισμού που καλεί τους θεατές να αποφεύγουν τα καπέλα σε περίπτωση που εμποδίζουν τη θέα όσων κάθονται πίσω τους.

Με πληροφορίες από Business Insider