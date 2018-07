Ένα γιγαντιαίων διαστάσεων άγαλμα του ηθοποιού του Χόλιγουντ Jeff Goldblum εμφανίστηκε δίπλα στη γέφυρα Tower του Λονδίνου.

Το installation απεικονίζει τον σταρ του Jurassic Park ξαπλωμένο, με το πουκάμισό του ανοιχτό, σε μια αναπαράσταση της διάσημης στάσης του από το φιλμ με τους δεινόσαυρους που κυκλοφόρησε το 1993.

Οι φανς σπεύδουν από σήμερα το πρωί στις όχθες του ποταμού Τάμεση για μια selfie με το γλυπτό το οποίο θα είναι εκεί μέχρι και την Πέμπτη.

Στο Instagram και το Τwitter των Λονδρέζων, ο γυμνόστηθος Jeff Goldblum είχε την τιμητική του σήμερα.

Never a dull moment at work....our 25ft Jeff Goldblum statue to celebrate 25yrs of Jurassic Park is now up in Pottersfield! Come by and visit him til tomorrow evening and stream on the film on @nowtv ! 🤗🤗 #JurassicJeff #nowtv pic.twitter.com/sbzdwuZMoT — Niamh (@niamhjenko) July 18, 2018

Η εγκατάσταση ξάφνιασε τους κατοίκους, αλλά υπάρχει εξήγηση: το γλυπτό σηματοδοτεί τα 25 χρόνια από την ταινία που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο, στην οποία ο ηθοποιός υποδύθηκε τον Δρ. Ian Malcolm.

Η στάση του αυτή με το ανοιχτό πουκάμισο, η οποία όπως είπε ο ίδιος ήταν εκτός σεναρίου, είναι διάσημη στο διαδίκτυο και έχει εμπνεύσει αμέτρητα memes.

What the heck?!? London gets a 25' statue of a shirtless Jeff Goldblum??? What did they do so right? Why don't we have our own? #JurassicJeff pic.twitter.com/yLHfOuxyHr — Mims the Word (@mims_words) July 18, 2018