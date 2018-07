Η Σερ αποκάλυψε ότι ηχογράφησε ένα ολόκληρο άλμπουμ με διασκευές των Abba, μετά τη συμμετοχή της στο μιούζικαλ Mamma Mia! Here We Go Again.

Σε συνέντευξη που έδωσε στο Today Show στις ΗΠΑ, η 72χρονη τραγουδίστρια είπε: «Μετά που τραγούδησα το "Fernando" στην ταινία, σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο να κάνω ένα άλμπουμ με τραγούδια των Abba, έτσι το έκανα! Δεν είναι αυτό που νομίζετε όταν σκέφτεστε Abba, γιατί το έκανα με ένα διαφορετικό τρόπο».

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες περισσότερες λεπτομέρειες ακόμη σχετικά με το πρότζεκτ.

Η 72χρονη ποπ σταρ Σερ είναι από τα νέα πρόσωπα της ταινίας, στην οποία υποδύεται τη μητέρα του χαρακτήρα της Μέριλ Στριπ. Η τραγουδίστρια κάνει πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση και τραγουδά την επιτυχία "Fernando" των Abba δίπλα στον ηθοποιό Άντι Γκαρσία, ο οποίος υποδύεται τον διευθυντή ξενοδοχείου, Φερνάντο Σιενφουέγο.

EPA

Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Ολ Πάρκερ είπε ότι «όλος ο κόσμος έφερε τους συζύγους του, τα παιδιά και τα σκυλιά του» για να δουν τα γυρίσματα της σκηνής αυτής. Ο Τομ Χανκς, παραγωγός στην ταινία, είπε «νιώθαμε όλοι δέος και λίγο αγχωμένοι», παρακολουθώντας τον βετεράνο ηθοποιό και την μεγάλη αυτή τραγουδίστρια.

Η Σερ, μιλώντας στο Sky News, τη βραδιά της παγκόσμιας πρεμιέρας του «Mamma Mia! Here We Go Again» στο Λονδίνο, εξήγησε πώς πήρε το ρόλο.

EPA

«Ο επικεφαλής της Universal ήταν ατζέντης μου παλιά και είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: "Θα κάνεις το Mamma Mia!" και το έκλεισε... Ήταν παραπάνω από διασκεδαστικό. Δεν συμμετείχα ποτέ σε ταινία που είχε λιγότερη ένταση», ανέφερε.

Πρόσθεσε επίσης ότι η ταινία είναι «διασκεδαστική σε μία περίοδο που χρειαζόμαστε τη διασκέδαση πολύ».

Getty Image/ Ideal Image

Η Σερ συνεχίζει τις συναυλίες της στην Ουάσιγκτον και το Λας Βέγκας το 2018, ενώ θα κάνει και περιοδεία στην Αυστραλία το φθινόπωρο.

Παράλληλα, τον Ιούνιο έκανε πρεμιέρα ένα δικό της μιούζικαλ, The Cher Show, στο Σικάγο, το οποίο θα ανέβει και στο Μπροντγουέι το Νοέμβριο.

Με πληροφορίες από The Guardian