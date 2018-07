Πρεμιέρα έκανε σήμερα το πολυαναμενόμενο «Mamma Mia! Here We Go Again», στο Λονδίνο, συγκεντρώνοντας τους λαμπερούς πρωταγωνιστές του στο Χάμερσμιθ Απόλο.



Δέκα χρόνια πριν, το «Mamma Mia!», που προβλήθηκε στις αίθουσες τον Ιούλιο του 2008, σε σκηνοθεσία της Φιλίντα Λόιντ, είχε παγκόσμια επιτυχία και γοήτευσε μια γενιά θαυμαστών συνοδευόμενο από τη μουσική των ABBA.



Δέκα χρόνια μετά, ο σκηνοθέτης Ολ Πάρκερ έφερε τη συνέχεια των περιπετειών της Σόφι και της μητέρας της Ντόνα με εναλλαγές ρόλων, του παρόντος και του παρελθόντος και πολλή μουσική.



Πολλοί ήταν οι αστέρες του Χόλιγουντ που παρευρέθηκαν στην πρεμιέρα της ταινίας.



Η πρωταγωνίστρια Λίλι Τζέιμς, η οποία υποδύεται το χαρακτήρα της Μέριλ Στριπ όταν ήταν νέα, ήταν η πρώτη που έκανε την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί.



Μαζί της πόζαρε για τους φωτογράφους η συμπρωταγωνίστριά της Αμάντα Σέιφριντ, η οποία υποδύεται όπως και στο πρώτο «Mamma Mia!» τη Σόφι.



Η Μέριλ Στριπ εμφανίστηκε επίσης στην πρεμιέρα, αν και υπήρχαν φήμες ότι η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός δεν θα έπαιζε στο σίκουελ της ταινίας, καθώς δεν εμφανιζόταν στο τρέιλερ.



Η 72χρονη Σερ έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην πρεμιέρα, ενώ επίσης παρευρέθηκαν και οι πρωταγωνιστές Κόλιν Φερθ, Πιρς Μπρόσναν και Στέλαν Σκάρσγκαρντ με τις συζύγους τους.

