Το Παλάτι του Κένσιγκτον έδωσε στη δημοσιότητα τις επίσημες φωτογραφίες από τη βάπτιση του πρίγκιπα Λούι.

Στις νέες φωτογραφίες, που τράβηξε ο Βρετανός Matt Holyoak, ο δύο μηνών γιος της οικογένειας των πρίγκιπα Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον να φορά ένα βαφτιστικό φορεματάκι από δαντέλα, το οποίο είναι αντίγραφο εκείνου που φορούσε το 1841 η μεγαλύτερη κόρη της βασίλισσας Βικτορίας.

Οι φωτογραφίες είναι συνολικά τέσσερις. Στην πρώτη ποζάρουν τα μέλη και δύο οικογενειών- ο πρίγκιπας Κάρολος με τη σύζυγό του, Καμίλα, ο πρίγκιπας Χάρι με την Μέγκαν Μαρκλ, η Πίπα Μίντλετον με τον σύζυγό της, Μάθιους και τον αδερφό της Τζέιμς. Φυσικά από το πορτρέτο δεν θα μπορούσαν να λείπουν ο πρίγκιπας Τζορτζ και η πριγκίπισσα Σάρλοτ, που είναι καθισμένοι δίπλα από την μητέρα τους.

Στις υπόλοιπες ποζάρουν οι Κέιμπριτζ με τους Γουίνδσορ αλλά και οι Κέιμπριτζ μόνοι τους ενώ αυτή είναι η πρώτη φορά που και τα πέντε μέλη της οικογένειας φωτογραφίζονται μαζί. Στην τέταρτη φωτογραφία ποζάρει μόνο η Κέιτ Μίντλετον έχοντα στην αγκαλιά της τον μικρό Λούις.

Ωστόσο, από τη φωτογράφιση απουσίαζαν η βασίλισσα Ελισάβετ και ο πρίγκιπας Φίλιππος, η μεν επειδή ταξίδευε μετά από μια κουραστική εβδομάδα στη Σκωτία και ο δε επειδή γενικά έχει σταματήσει τις δημόσιες εμφανίσεις.

Κι επειδή κάθε φορά οι εμφανίσεις της Μέγκαν Μαρκλ μονοπωλούν το ενδιαφέρον των βρετανικών μέσων, που εξακολουθούν να ψάχνουν μανιωδώς τα στιλιστικά λάθη στα οποία υποπίπτει, κάτι παρόμοιο έγινε και τώρα.

Πολλοί ήταν εκείνοι που σχολίασαν μερικώς αρνητικά την επιλογή του ρούχου, καθώς ενώ όλοι επέλεξαν εμφανίσεις στις αποχρώσεις του λευκού και του γαλάζιου, η Μέγκαν Μαρκλ φόρεσε ένα λαδί φόρεμα, που την έκανε να ξεχωρίζει από όλους τους υπόλοιπους στις φωτογραφίες.

The Duke and Duchess of Cambridge have released four official photographs to mark the christening of Prince Louis on Monday 9th July.



The photographs were taken by Matt Holyoak at Clarence House, following Prince Louis's christening. pic.twitter.com/v6mN6QDgrr — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 15 Ιουλίου 2018

The Duchess of Cambridge and Prince Louis in the garden at Clarence House, following Prince Louis’s christening.



📷 by Matt Holyoak. pic.twitter.com/GMOZDG4eaV — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 15 Ιουλίου 2018

The Duke and Duchess of Cambridge, Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis, following Prince Louis’s christening.



📷 by Matt Holyoak. pic.twitter.com/WCx7uZqTJl — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 15 Ιουλίου 2018