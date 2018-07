Η βασιλική εμφάνιση της Μελάνια - Η Πρώτη Κυρία φαίνεται πως ήθελε να θαμπώσει το Λονδίνο και το πέτυχε

Η Πρώτη Κυρία απόψε ήταν προφανώς αποφασισμένη να εντυπωσιάσει το Λονδίνο και μάλλον το πέτυχε καθώς τα βρετανικά Μέσα κάνουν λόγο για βασιλική εμφάνιση της Μελάνια Τραμπ.

Η Μελάνια συνόδευσε τον πρόεδρο Τραμπ στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν τους η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι.

President @RealDonaldTrump and @FLOTUS leave the US Ambassador's London residence in Regent's Park for dinner with the Prime Minister at Blenheim palace #TrumpUKVisit



Follow all the latest updates from Trump’s visit here: https://t.co/nMVl3kgCN4 pic.twitter.com/aSZo2VoFOK