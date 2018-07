Η συμπρωταγωνίστρια του Κέβιν Σπέισι στη διάσημη σειρά «House of Cards», Ρόμπιν Ράιτ, μίλησε για πρώτη φορά ύστερα από τις αποκαλύψεις για σωρεία παρενοχλήσεων του διάσημου Αμερικανού ηθοποιού.

Η ίδια, για πέντε τηλεοπτικές σεζόν υποδύονταν τη σύζυγό του. Όπως αποκαλύπτει, όμως, σε συνέντευξη που παραχώρησε σε αμερικανικό δίκτυο, πέραν των γυρισμάτων, δεν είχε επαφές με τον Κέβιν Σπέισι.

«Μιλούσαμε μόνο όταν άνοιγαν οι κάμερες, και γελούσαμε καθώς στήνονταν οι σκηνές» παραδέχεται η ίδια. «Δεν τον γνώριζα ως άνθρωπο. Ήξερα μόνο πόσο καλός είναι στη δουλειά του».

“Kevin and I knew each other between action and cut.”



Watch a preview of @SavannahGuthrie’s exclusive conversation with @RealRobinWright about Kevin Spacey and @HouseofCards. Tune in tomorrow for full interview. pic.twitter.com/9jCUnyVd0e