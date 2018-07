Πέθανε σε ηλικία 90 ετών ο Στιβ Ντίτκο, καλλιτέχνης της Marvel Comics και ένας από τους δύο «πατέρες» του διάσημου Spiderman και του Doctor Strange.

Μαζί με τον δημιουργό του διάσημου υπερήρωα, τον Σταν Λι, ο Ντίτκο γνώρισε στον κόσμο τον χαρακτήρα του Πίτερ Πάρκερ και το alter ego του, τον Άνθρωπο Αράχνη, το 1962 σε ένα τεύχος του περιοδικού κόμικ Amazing Fantasy.

Έναν χρόνο αργότερα ο Ντίτκο έπλασε έναν άλλο υπερήρωα, τον Doctor Strange.

O Spiderman έγινε αναμφισβήτητα ο πιο αναγνωρίσιμος χαρακτήρας στο σύμπαν της Marvel και ο Doctor Strange εισήλθε στο μόνιμο Πάνθεόν της. Οι περιπέτειες και των δύο έγιναν ταινίες blockbuster και αμφότεροι είχαν σημαντικό ρόλο στην πρόσφατη ταινία Avengers: Infinity War.

Goodbye Steve Ditko pic.twitter.com/DXAkw8BQIk — Scott Derrickson (@scottderrickson) 6 Ιουλίου 2018

Peak Ditko- pic.twitter.com/jaDAUXgyQd — Guillermo del Toro (@RealGDT) 7 Ιουλίου 2018





Ενώ ο Λι απολάμβανε τη δημοσιότητα που του χάριζαν οι επιτυχίες του με συνεχείς εμφανίσεις σε συνέδρια κόμικς και έκτακτες εμφανίσεις σε ταινίες της Marvel, ο Ντίτκο αντίθετα διατηρούσε χαμηλό προφίλ και τον αναγνώριζαν μόνο οι φανατικοί των κόμικς.

Έφυγε από την Marvel το 1966, αλλά επέστρεψε το 1979 και το 1992 δημιούργησε το Squirrel Girl, που και αυτό αγαπήθηκε από τους λάτρεις των κόμικς.

RIP to comic book legend Steve Ditko, beyond influential on countless planes of existence. He never truly profited from his comic creations that have lasted for decades, but his work will never be forgotten. pic.twitter.com/UBZQWpF79i — edgarwright (@edgarwright) 7 Ιουλίου 2018

Steve Ditko was true to his own ideals. He saw things his own way, and he gave us ways of seeing that were unique. Often copied. Never equalled. I know I'm a different person because he was in the world. pic.twitter.com/2GFSA86Btj — Neil Gaiman (@neilhimself) 7 Ιουλίου 2018





Διατήρησε ένα στούντιο στο Μανχάταν μέχρι τον θάνατό του, δεν ήταν γνωστό να έχει στενούς συγγενείς, ήταν μοναχικός τύπος και δεν έδινε ποτέ συνεντεύξεις, δεν δεχόταν να συναντηθεί με θαυμαστές του ή να εμφανιστεί σε πρεμιέρες ταινιών βασισμένων στις δημιουργίες του.

Ο Στιβ Ντίτκο βρέθηκε στις 29 Ιουνίου νεκρός μέσα στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν, ανακοίνωσε η αστυνομία.