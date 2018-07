Η κάθε κίνηση της Μέγκαν Μαρκλ παρακολουθείται και σχολιάζεται εκτενώς και κάθε εβδομάδα θα βρεθεί κάτι καινούργιο για λίγη ανάλαφρη ανάλυση.

Σήμερα όλοι ασχολούνται με την προφορά της, που λένε πως άλλαξε.

Η δούκισσα έχει αποκτήσει βρετανική προφορά; Αυτό είναι το ερώτημα που έβαλε στα χείλη πολλών ένα βίντεο.

Όσο ασήμαντο και ακούγεται, το βίντεο προκάλεσε μεγάλη αίσθηση αν και η διαφορά είναι μάλλον ανεπαίσθητη.

Οι Βρετανοί βέβαια έχουν καλύτερη αντίληψη και εντόπισαν τη διαφορά στον τρόπο ομιλίας της, σχολιάζοντας πως δεν θυμίζει σε τίποτα τον τρόπο με τον οποίο μιλούσε πριν λίγο καιρό η αμερικανίδα ηθοποιός.

