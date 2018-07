Ο Μπεν Στίλερ ανακηρύχθηκε Πρέσβης Καλής Θέλησης από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Ο Στίλερ τιμήθηκε από τον διεθνή οργανισμό μετά από ένα πρόσφατο ταξίδι στη Γουατεμάλα, όπου συναντήθηκε με πρόσφυγες που εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εξαιτίας βίαιων ταραχών.

Τα τελευταία χρόνια ένας αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων στο Ελ Σαλβαδόρ, τη Γουατεμάλα και την Ονδούρα εγκαταλείπουν τις εστίες τους λόγω της ανεξέλεγκτης βίας οργανωμένων εγκληματικών ομάδων.

«Εδώ στη Γουατεμάλα συναντήθηκα με οικογένειες και ασυνόδευτα παιδιά που βίωσαν φόβο και βία πέρα από κάθε φαντασία. Είναι ευάλωτοι και υπέφεραν πάρα πολύ» ανέφερε σε δήλωσή του ο Αμερικανός ηθοποιός, κωμικός, σκηνοθέτης, παραγωγός και σεναριογράφος. «Χρειάζονται βοήθεια» πρόσθεσε.

«Δεν υπήρξε ποτέ πιο επιτακτικός λόγος ή μεγαλύτερη επείγουσα ανάγκη να δείξουμε αλληλεγγύη και υποστήριξη προς τους πρόσφυγες» τόνισε.

Ο Στίλερ συνεργάζεται με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) από το 2016 και έχει ταξιδέψει για να συναντηθεί με πρόσφυγες στη Γερμανία και την Ιορδανία στηρίζοντας την εκστρατεία του οργανισμού #withrefugees campaign.

Σε μήνυμά του στο Twitter ευχαρίστησε για την τιμή προς το πρόσωπό του: «Δεν είμαι σίγουρος ποια είναι τα διαπιστευτήρια μου ως Πρέσβης Καλής Θέλησης ή ποιοι το ενέκριναν, αλλά κατά κάποιο τρόπο τα κατάφερα και είναι τιμή μου να υποστηρίζω τα εκατομμύρια ανθρώπων που φεύγουν από τη βία και τις διώξεις σε όλο τον κόσμο». Πρόσθεσε μάλιστα το hashtag "#DoIHaveDiplomaticImmunity (έχω διπλωματική ασυλία;)

I’m not exactly sure what my credentials are as a Goodwill Ambassador, or who approved it, but somehow I got through and I’m honored to be advocating for the millions fleeing violence and persecution all over the world. #WithRefugees #DoIHaveDiplomaticImmunity https://t.co/3TAFlfC5Q9