Η μεγαλύτερη πρόκληση με την παραγωγή συναυλιών υψηλής τεχνολογίας είναι, όπως και με όλα τα μηχανήματα, ορισμένες φορές κάτι να πάει στραβά. Και αυτό συνέβη στην Beyonce.

H διάσημη τραγουδίστρια ήρθε αντιμέτωπη με ένα άβολο περιστατικό το Σάββατο το βράδυ, στη ενώ έδινε συναυλία στη Βαρσοβία.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της μια αιωρούμενη πλατφόρμα που επιτρέπει συνήθως στην τραγουδίστρια κινείται πάνω από το κοινό σταμάτησε να λειτουργεί και τότε η τραγουδίστρια έμεινε ακινητοποιημένη στον αέρα, σε ύψος περίπου 6 μέτρων.

Οι τεχνικοί της σκηνής αναγκάστηκαν να πάνε στο σημείο για να κατεβάσουν την Beyonce στο έδαφος με μια σκάλα και η στιγμή κατεγράφη σε βίντεο.

Η Beyonce αρχικά φαινόταν απρόθυμη να κατέβει μέσω της σκάλας, αλλά τελικά το έκανε με το κοινό την ενθαρρύνει.

