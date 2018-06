Παρόλο που ο Μάικλ Ντάγκλας νωρίτερα φέτος βρέθηκε αντιμέτωπος με καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση, ο ίδιος τονίζει πως υποστηρίζει «ολόψυχα» το κίνημα #MeToo.

«Νομίζω ότι είναι ένα υγιές κίνημα, νομίζω ότι είναι ακόμα σε εξέλιξη», είπε μιλώντας στο Associated Press στην πρεμιέρα στο Λος Άντζελες της ταινίας «Ant-Man and The Wasp».

Ο 73χρονος ηθοποιός και κινηματογραφικός παραγωγός τήρησε σιωπή στις κατηγορίες που διατύπωσε εναντίον του τον περασμένο Ιανουάριο πρώην υπάλληλος του.

Η Σούζαν Μπρόντι κατήγγειλε ότι επί τρία χρόνια τη δεκαετία του 1980, στη διάρκεια των οποίων εργαζόταν στην εταιρεία παραγωγής που είχε ο ηθοποιός την παρενοχλούσε με διάφορους τρόπους.

Ο Μάικλ Ντάγκλας αρνήθηκε τους ισχυρισμούς απαντώντας προκαταβολικά προτού διατυπωθούν οι κατηγορίες: «Αυτό είναι ένα πλήρες ψέμα, επινόηση, δεν υπάρχει καμία αλήθεια σε αυτό».

Η σύζυγός του, ηθοποιός Κάθριν Ζέτα Τζόουνς τον υπερασπίστηκε μιλώντας στο Entertainment Tonight.

«Δεν υπήρχε άλλος τρόπος παρά να ενεργήσουμε προληπτικά σε μια ιστορία που έπρεπε να παρακολουθήσουμε. Έκανε μια δήλωση. Νομίζω ότι είναι πολύ σαφής ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει το θέμα» είπε.

Αν και δεν αναφέρθηκε άμεσα στους ισχυρισμούς εναντίον του στη συνέντευξή του στο AP, ο Ντάγκλας μίλησε για τις αντιδράσεις που εισέπραξε, χαρακτηρίζοντας κάποιες κατηγορίες «φήμες».

«Μετά τις πρώτες συναισθηματικές εκρήξεις του κινήματος και κάποιες τρομακτικές καταστάσεις που υπήρχαν, άρχισε να αποκτά περισσότερη διακριτικότητα και όχι απλά να εξοστρακίζουν πολλούς ανθρώπους βάσει διαδόσεων» είπε, προσθέτοντας: «Υποστηρίζω το κίνημα ολόψυχα».

