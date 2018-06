Στο νοσοκομείο εισήχθη ο Τζο Τζάκσον, πατέρας του Μάικλ, της Τζάνετ αλλά και μάνατζερ του συγκροτήματος The Jackson Five και νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Όπως μετέδωσαν πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο πατριάρχης της οικογένειας τραγουδιστών Τζάκσον πάσχει από ανίατη ασθένεια και βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο.

Ο ιστότοπος TMZ.com, επικαλούμενος πηγές της οικογένειας, ανέφερε ότι ο 89χρονος Τζάκσον πάσχει από καρκίνο στο τελευταίο στάδιο.

Το περιοδικό Variety υποστηρίζει μια πηγή που γνωρίζει την κατάσταση του επιβεβαίωσε αυτήν την πληροφορία ενώ η DailyMail.com, βασιζόμενη σε μέλη της οικογένειας και άλλες αδιευκρίνιστες πηγές, έγραψε ότι ο Τζο Τζάκσον πάσχει από καρκίνο στο πάγκρεας.

Ο Ζερμέν Τζάκσον, ένας από τους γιους του Τζο Τζάκσον, επιβεβαίωσε στο Twitter ότι η κατάσταση της υγείας του πατέρα του δεν είναι καλή αλλά διέψευσε ότι είναι ετοιμοθάνατος.

«Η υγεία του πατέρα μου δεν είναι καλή αλλά ότι "πεθαίνει" είναι μια σκληρή λέξη που την επιλέγουν όσοι βγάζουν τους τίτλους των ειδήσεων, όχι εγώ. Για όσο χρόνο του απομένει, η μητέρα μου, τα αδέλφια μου και οι συγγενείς θέλουμε να είμαστε μαζί του, ανεμπόδιστα», έγραψε.

