Για την μάχη της με την κατάθλιψη μίλησε η Τζάνετ Τζάκσον σε επιστολή προς τους θαυμαστές της, η οποία δημοσιεύθηκε στο νέο τεύχος του περιοδικού Essence.

«Πάλεψα με την κατάθλιψη. Και η μάχη ήταν έντονη. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να έχει ρίζες σε αισθήματα κατωτερότητας στην παιδική ηλικία. Θα μπορούσε να συνδέεται με την αποτυχία να αντεπεξέλθεις σε υψηλά στάνταρ. Και φυσικά υπάρχουν πάντα τα κοινωνικά ζητήματα του ρατσισμού και του σεξισμού. Βάλτα όλα μαζί και η κατάθλιψη γίνεται μια επίμονη και τρομακτική κατάσταση. Ευτυχώς, βρήκα τρόπο να το ξεπεράσω», λέει η 52χρονη τραγουδίστρια.

Janet Jackson gets personal, opening up about overcoming depression. @dianermacedo has the story about the reigning queen of Rhythm Nation: pic.twitter.com/qHqM42suU9