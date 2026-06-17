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ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

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«Οι ιατρικές αποφάσεις ανήκουν σε εσάς, όχι στην κυβέρνηση»: Ο Μαμντάνι στηρίζει τους τρανς νέους της Νέας Υόρκης

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης στηρίζει τη νομική προσπάθεια να μπλοκαριστεί η πρόσβαση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σε ευαίσθητα ιατρικά στοιχεία τρανς νέων που έλαβαν φυλοεπιβεβαιωτική φροντίδα.

The LiFO team
The LiFO team
«Οι ιατρικές αποφάσεις ανήκουν σε εσάς, όχι στην κυβέρνηση»: Ο Μαμντάνι στηρίζει τους τρανς νέους της Νέας Υόρκης Facebook Twitter
φωτογραφία: Michael Appleton
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Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, παρεμβαίνει στη νομική μάχη για την προστασία των ιατρικών φακέλων τρανς ανηλίκων, μετά την προσπάθεια του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να αποκτήσει πρόσβαση σε στοιχεία ασθενών του NYU Langone Health.

Η Νομική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης κατέθεσε υπόμνημα amicus curiae, στηρίζοντας την προσφυγή που έχουν καταθέσει η ACLU, η NYCLU και η Lambda Legal εκ μέρους τρανς ασθενών, με στόχο να εμποδιστεί η παράδοση προσωπικών ιατρικών δεδομένων στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

«Οι ιατρικές αποφάσεις σας και τα προσωπικά δεδομένα υγείας σας ανήκουν σε εσάς, όχι στην κυβέρνηση», έγραψε ο Μαμντάνι σε ανάρτησή του στο X στις 15 Ιουνίου. Ο ίδιος δήλωσε ότι στέκεται στο πλευρό των τρανς και queer νέων της Νέας Υόρκης, υπερασπιζόμενος την ιδιωτικότητα και την αξιοπρέπειά τους.

Η υπόθεση αφορά κλήτευση που εκδόθηκε από την Εισαγγελία της Βόρειας Περιφέρειας του Τέξας προς το NYU Langone Health, ζητώντας στοιχεία για ανηλίκους που έλαβαν φυλοεπιβεβαιωτική φροντίδα από το 2020 και μετά. Η κλήτευση ζητά, μεταξύ άλλων, πληροφορίες που μπορούν να ταυτοποιήσουν ασθενείς, καθώς και στοιχεία για τους γιατρούς και τους παρόχους της φροντίδας.

Το αίτημα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Νέα Υόρκη και στις οργανώσεις υπεράσπισης των LGBTQ+ δικαιωμάτων, καθώς εντάσσεται σε μια ευρύτερη επίθεση της κυβέρνησης Τραμπ κατά της φυλοεπιβεβαιωτικής φροντίδας για τρανς ανηλίκους. Οι οργανώσεις προειδοποιούν ότι η παράδοση τέτοιων στοιχείων θα μπορούσε να εκθέσει ήδη ευάλωτους νέους σε περαιτέρω στοχοποίηση.

Η νομική κίνηση που στηρίζει ο Δήμος της Νέας Υόρκης ζητά προσωρινή απαγόρευση της παράδοσης των στοιχείων, εκ μέρους τριών τρανς ανηλίκων και δύο τρανς ενηλίκων που ήταν ανήλικοι όταν έλαβαν φροντίδα από το NYU Langone.

Στο υπόμνημα του δήμου τονίζεται ότι η αποκάλυψη προσωπικών ιατρικών πληροφοριών χωρίς συναίνεση προκαλεί βαθιά αίσθηση παραβίασης. Οι συντάκτες του υποστηρίζουν ότι, αν η κλήτευση ιδωθεί μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της ομοσπονδιακής εκστρατείας κατά της φυλοεπιβεβαιωτικής φροντίδας, αυτή η αίσθηση παραβίασης φαίνεται να είναι μέρος του ίδιου του σκοπού.

Η υπόθεση της Νέας Υόρκης δεν είναι μεμονωμένη. Ομοσπονδιακοί δικαστές σε άλλες πολιτείες, μεταξύ των οποίων το Ρόουντ Άιλαντ, το Μέριλαντ και η Καλιφόρνια, έχουν μπλοκάρει ή περιορίσει παρόμοιες προσπάθειες του υπουργείου Δικαιοσύνης να αποκτήσει πρόσβαση σε εμπιστευτικά ιατρικά αρχεία τρανς ασθενών.

Η υπόθεση θεωρείται μέρος μιας πιο επιθετικής νομικής στρατηγικής της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι σε νοσοκομεία και γιατρούς που παρέχουν φυλοεπιβεβαιωτική φροντίδα σε ανηλίκους.

Για τον Μαμντάνι, η υπόθεση έχει καθαρό πολιτικό και ηθικό κέντρο: το κράτος δεν πρέπει να μετατρέπει τους ιατρικούς φακέλους τρανς νέων σε εργαλείο πίεσης. Η παρέμβασή του φέρνει τη Νέα Υόρκη σε άμεση σύγκρουση με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, σε ένα από τα πιο ευαίσθητα μέτωπα των LGBTQ+ δικαιωμάτων στις ΗΠΑ.

Με στοιχεία από Them, Reuters, Lambda Legal

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ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

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