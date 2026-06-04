Ο Σάια ΛαΜπέφ γλιτώνει τη φυλακή για τον καβγά του καρναβαλιού στη Νέα Ορλεάνη

Η νέα ζωή του Σάια ΛαΜπέφ στη Νέα Ορλεάνη δεν ξεκίνησε όπως θα ήθελε. Ο Αμερικανός ηθοποιός, που τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να ξαναχτίσει τη δημόσια εικόνα του μετά από συλλήψεις, καταγγελίες και προσωπικές καταρρεύσεις, βρέθηκε ξανά στο κέντρο ενός βίαιου επεισοδίου αυτή τη φορά στη διάρκεια του καρναβαλιού της πόλης.

Τρεις μήνες μετά τον καβγά έξω από μπαρ της Νέας Ορλεάνης, ο 39χρονος ηθοποιός δήλωσε ένοχος για τρεις επιθέσεις πλημμεληματικού χαρακτήρα και απέφυγε τη φυλακή. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή έξι μηνών με αναστολή και δύο χρόνια επιτήρησης.

Η ποινή συνοδεύεται από συγκεκριμένους όρους: ο ΛαΜπέφ θα πρέπει να παρακολουθήσει πρόγραμμα απεξάρτησης από το αλκοόλ, μαθήματα διαχείρισης θυμού και σεμινάρια ευαισθητοποίησης. Αν παραβιάσει τους όρους της επιτήρησης, κινδυνεύει να εκτίσει την ποινή φυλάκισης.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στις 17 Φεβρουαρίου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, έξω από το R Bar, στη γειτονιά Marigny της Νέας Ορλεάνης. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, ο ηθοποιός είχε απομακρυνθεί από το μαγαζί λόγω επιθετικής συμπεριφοράς και στη συνέχεια ενεπλάκη σε καβγά με ανθρώπους που συμμετείχαν στην απομάκρυνσή του. Η αστυνομική αναφορά και βίντεο από το σημείο έκαναν λόγο για χτυπήματα σε περισσότερα από ένα πρόσωπα.

Η ιστορία πήρε γρήγορα μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς ένα από τα πρόσωπα που ενεπλάκησαν υποστήριξε ότι ο ηθοποιός χρησιμοποίησε ομοφοβικούς χαρακτηρισμούς και ζήτησε να αντιμετωπιστεί το επεισόδιο ως έγκλημα μίσους. Το δικαστήριο, ωστόσο, δεν πρόσθεσε σχετική κατηγορία και η υπόθεση περιορίστηκε στις τρεις πλημμεληματικές επιθέσεις.

Η δικηγόρος του ΛαΜπέφ, Σάρα Τσερβίνσκι, επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους, χαρακτηρίζοντας το επεισόδιο «έναν μικρό καβγά σε μπαρ του καρναβαλιού». Υποστήριξε επίσης ότι η έρευνα δεν έδειξε κίνητρο προκατάληψης. «Ο κ. ΛαΜπέφ ήρθε στο δικαστήριο θέλοντας να αναλάβει την ευθύνη για το δικό του μέρος σε ό,τι συνέβη, και το έκανε», ανέφερε.

Η εισαγγελία της Νέας Ορλεάνης ανακοίνωσε ότι η συμφωνία έγινε αφού ζητήθηκε η γνώμη όλων των θυμάτων και ότι όλοι στήριξαν τη συγκεκριμένη έκβαση. Δικηγόρος ενός από τους άνδρες που ενεπλάκησαν δήλωσε ότι η απόφαση υπενθυμίζει πως στη Νέα Ορλεάνη «όλοι είναι ίσοι» και ότι κανείς δεν αντιμετωπίζεται διαφορετικά λόγω διασημότητας.

Για τον ΛαΜπέφ, η υπόθεση δεν είναι ένα μεμονωμένο ατύχημα δημόσιας συμπεριφοράς. Έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά σειρά νομικών και προσωπικών επεισοδίων, από συλλήψεις για δημόσια μέθη και διατάραξη κοινής ησυχίας μέχρι τις σοβαρές καταγγελίες κακοποίησης από την πρώην σύντροφό του, FKA twigs, υπόθεση που έκλεισε το 2025 με εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Μετά τη σύλληψή του στη Νέα Ορλεάνη, ο ηθοποιός είχε δώσει συνέντευξη στον Andrew Callaghan, αρνούμενος ότι χρειάζεται να επιστρέψει σε πρόγραμμα απεξάρτησης. Είχε συνδέσει τη συμπεριφορά του περισσότερο με θυμό, ανασφάλεια και αυτό που ο ίδιος περιέγραψε ως «σύνδρομο του κοντού άνδρα», παρά με το αλκοόλ. Την ίδια περίοδο, δήλωσή του για τους «μεγάλους γκέι άνδρες» προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ενώ ο ίδιος παραδέχθηκε ότι έκανε λάθος που άγγιξε οποιονδήποτε.

Ο ΛαΜπέφ, που έγινε γνωστός μέσα από το «Transformers» και αργότερα προσπάθησε να ξαναχτίσει την καριέρα του με πιο προσωπικές και ανεξάρτητες δουλειές, φέρεται να έχει μετακομίσει πρόσφατα στη Νέα Ορλεάνη μετά τον χωρισμό του από τη Μία Γκοθ, με την οποία έχει μία κόρη.

Η δικηγόρος του δήλωσε ότι ο ηθοποιός θέλει πλέον να επικεντρωθεί στην οικογένειά του, στη δουλειά του και σε νέα δημιουργικά σχέδια. Μόνο που αυτή η νέα αρχή θα περάσει πρώτα από επιτήρηση, θεραπεία και μαθήματα διαχείρισης θυμού.

με στοιχεία από το El Pais