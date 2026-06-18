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ΣΗΜΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

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Ο Colton Underwood λέει ότι έβγαινε με παντρεμένους άνδρες για να μη μαθευτεί ότι είναι gay

Ο πρώην Bachelor μίλησε για τον φόβο της αποκάλυψης, τη ζωή στην ντουλάπα και τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούσε να προστατεύσει την καριέρα και τη δημόσια εικόνα του πριν μιλήσει ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά του.

The LiFO team
The LiFO team
Ο Colton Underwood λέει ότι έβγαινε με παντρεμένους άνδρες για να μη μαθευτεί ότι είναι gay Facebook Twitter
φωτογραφία: instagram
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Ο Colton Underwood μίλησε με ασυνήθιστη ειλικρίνεια για τη ζωή του πριν κάνει coming out, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούσε να κρατήσει κρυφή τη σεξουαλικότητά του.

Ο πρώην σταρ του The Bachelor εμφανίστηκε στο podcast We Need to Talk του Paul C. Brunson και είπε ότι, την περίοδο που ήταν ακόμη στην ντουλάπα, ήταν εξαιρετικά προσεκτικός στις ερωτικές του επαφές με άνδρες.

Όπως αποκάλυψε, είχε θέσει στον εαυτό του έναν κανόνα: να συναντιέται μόνο με παντρεμένους άνδρες που παρουσιάζονταν ως στρέιτ.

«Όταν ήμουν στην ντουλάπα, η μόνη περίπτωση να βρεθώ με άνδρες ήταν αν ήταν παντρεμένοι, γιατί είχαν περισσότερα να χάσουν από εμένα», είπε. «Αν προσπαθούσαν να καταστρέψουν την καριέρα μου και τη ζωή μου στο ποδόσφαιρο, θα ρίσκαραν και εκείνοι μια ολόκληρη οικογένεια».

Ο Underwood παραδέχτηκε ότι ο συλλογισμός αυτός ήταν «διαλυμένος», αλλά εξήγησε ότι τότε τον έβλεπε ως τρόπο αυτοπροστασίας. Η λογική του ήταν σκληρή: αν και οι άλλοι είχαν κάτι να χάσουν, θα ήταν λιγότερο πιθανό να τον εκθέσουν.

Ο ίδιος έγινε γνωστός μέσα από το The Bachelor, όπου είχε χτιστεί γύρω του η εικόνα του «παρθένου Bachelor». Πίσω από αυτή τη δημόσια περσόνα, όμως, όπως λέει τώρα, υπήρχε ένας άνθρωπος που προσπαθούσε να διαχειριστεί τον φόβο, τη θρησκευτική ανατροφή, την αθλητική αρρενωπότητα και την πίεση να χωρέσει σε μια ετεροφυλόφιλη ζωή.

Στη συνέντευξη, ο Underwood είπε ότι είχε μάθει να αποκόπτει το συναίσθημα από τις ερωτικές του επαφές. «Μπορώ να κόβω τα συναισθήματά μου. Είναι μια δεξιότητα που δεν μου αρέσει που έχω, αλλά είμαι πολύ καλός στο να διαχωρίζω τα συναισθήματά μου από τον εαυτό μου όταν χρειάζεται», είπε.

Παραδέχτηκε ότι αυτό τον ακολούθησε και αργότερα, ακόμη και στη σχέση με τον σύζυγό του, Jordan C. Brown. Η ζωή στην ντουλάπα, όπως την περιγράφει, δεν ήταν μόνο μυστικότητα. Ήταν και μια εκπαίδευση στην αποσύνδεση: να μη νιώθεις πολύ, να μη φαίνεσαι πολύ, να μη δίνεις σε κανέναν αρκετό υλικό για να σε εκθέσει.

Ο Underwood μίλησε επίσης για τον εκβιασμό που, όπως έχει πει και στο παρελθόν, τον έφερε πιο κοντά στο coming out. Όπως ανέφερε, είχε λάβει ένα email με πραγματικές πληροφορίες για προηγούμενες συναντήσεις του με άνδρα, γεγονός που τον ανάγκασε να μιλήσει πρώτα στην επαγγελματική του ομάδα και μετά στην οικογένειά του.

«Έπρεπε να κάνω coming out στην επαγγελματική μου ομάδα πριν από την οικογένειά μου», είπε, εξηγώντας ότι τότε ενημέρωσε την εκπρόσωπο Τύπου, τον μάνατζερ και τον ατζέντη του.

Ο Colton Underwood έκανε δημόσια coming out ως gay το 2021, σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές στην ιστορία του The Bachelor. Την ίδια χρονιά πρωταγωνίστησε στη σειρά του Netflix Coming Out Colton, που κατέγραφε τη διαδικασία της δημόσιας αποδοχής της ταυτότητάς του.

Το 2023 παντρεύτηκε τον πολιτικό σύμβουλο Jordan C. Brown και το 2024 απέκτησαν τον γιο τους, Bishop, μέσω παρένθετης μητέρας.

Η νέα του συνέντευξη δεν έχει ενδιαφέρον μόνο επειδή αποκαλύπτει άγνωστες λεπτομέρειες για την προσωπική του ζωή. Έχει ενδιαφέρον επειδή δείχνει πόσο βίαιος μπορεί να γίνει ο μηχανισμός της ντουλάπας, ειδικά όταν μπλέκεται με αθλητισμό, reality τηλεόραση, θρησκευτική ενοχή και δημόσια εικόνα.


Ο Underwood δεν περιγράφει απλώς μυστικές σχέσεις. Περιγράφει έναν τρόπο επιβίωσης χτισμένο πάνω στον φόβο: να επιλέγεις ανθρώπους όχι επειδή τους εμπιστεύεσαι, αλλά επειδή πιστεύεις ότι φοβούνται όσο κι εσύ.

με στοιχεία από Pink news

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ΣΗΜΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

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