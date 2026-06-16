Το Μουντιάλ 2026 υπόσχεται queer ορατότητα αλλά όχι απαραίτητα ασφάλεια

Το Μουντιάλ 2026 απλώνεται φέτος σε τρεις χώρες και 16 πόλεις, από τις ΗΠΑ και τον Καναδά μέχρι το Μεξικό. Για τους ΛΟΑΤΚΙ+ φιλάθλους, όμως, η διοργάνωση δεν είναι μόνο γιορτή ποδοσφαίρου. Είναι και ένα τεστ ασφάλειας, ορατότητας και δικαιωμάτων.

Στη φετινή διοργάνωση, το Pride House United 2026 συντονίζει χώρους Pride House και στις 16 πόλεις που φιλοξενούν αγώνες. Οι χώροι αυτοί λειτουργούν ως ασφαλή και φιλόξενα σημεία συνάντησης για queer φιλάθλους, αθλητές, επισκέπτες και συμμάχους, με εκδηλώσεις, προβολές αγώνων, ενημέρωση και κοινοτική υποστήριξη.

Σε σχέση με τα προηγούμενα Μουντιάλ στη Ρωσία και το Κατάρ, η εικόνα είναι σαφώς διαφορετική. Η παρουσία Pride House σε κάθε πόλη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα ορατότητας για μια διοργάνωση που παραδοσιακά δυσκολεύεται να χωρέσει τους queer φιλάθλους χωρίς αστερίσκους.

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Το ερώτημα, όμως, δεν έχει λυθεί: μπορούν οι ανοιχτά ΛΟΑΤΚΙ+ φίλαθλοι να ταξιδέψουν και να κυκλοφορήσουν με ασφάλεια;

Το Three Lions Pride, η επίσημη ΛΟΑΤΚΙ+ ομάδα φιλάθλων της εθνικής Αγγλίας, έχει ανακοινώσει ότι δεν θα έχει οργανωμένη παρουσία στο Μουντιάλ. Η ομάδα εξήγησε ότι δεν μπορεί να συμβουλεύσει τα μέλη της πως θα είναι ασφαλή αν ταξιδέψουν ως ανοιχτά ΛΟΑΤΚΙ+ φίλαθλοι, ειδικά μέσα στο σημερινό πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ.

Η διοργάνωση μοιράζεται ανάμεσα σε τρεις χώρες με πολύ διαφορετικές πραγματικότητες. Ο Καναδάς θεωρείται, σε θεσμικό επίπεδο, η πιο ασφαλής από τις τρεις. Διαθέτει ομοσπονδιακές προστασίες κατά των διακρίσεων με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα και την έκφραση φύλου, ενώ έχει αναγνωρίσει τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών από το 2005 και έχει απαγορεύσει τις πρακτικές μεταστροφής.

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Στο Μεξικό, τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα είναι από τα πιο προοδευτικά στη Λατινική Αμερική σε επίπεδο νομοθεσίας, με συνταγματικές προστασίες κατά των διακρίσεων. Την ίδια στιγμή, όμως, η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα βίας κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων, με υψηλό αριθμό εγκλημάτων μίσους. Στο ποδόσφαιρο, το ζήτημα επιβαρύνεται και από τα ομοφοβικά συνθήματα που έχουν ακουστεί επανειλημμένα σε αγώνες της εθνικής Μεξικού, προκαλώντας τιμωρίες και παρεμβάσεις από τη FIFA.

Η πιο σύνθετη εικόνα αφορά τις ΗΠΑ, όπου θα διεξαχθεί η πλειονότητα των αγώνων. Η χώρα έχει ισχυρές τοπικές προστασίες σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια, η Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ, αλλά η νομοθεσία αλλάζει δραματικά από πολιτεία σε πολιτεία. Πολιτείες όπως η Φλόριντα και το Τέξας, που φιλοξενούν αγώνες, έχουν βρεθεί στο επίκεντρο περιοριστικών πολιτικών για τα ΛΟΑΤΚΙ+ και ειδικά τα τρανς δικαιώματα.

Μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν προειδοποιήσει για επιδείνωση του κλίματος στις ΗΠΑ. Ανάμεσα στα μέτρα που έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις είναι οι εκτελεστικές εντολές για τον περιορισμό της αναγνώρισης φύλου, οι επιθέσεις στη φροντίδα υγείας των τρανς νέων και οι περιορισμοί στη συμμετοχή τρανς γυναικών και κοριτσιών στον γυναικείο αθλητισμό.

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Η Human Rights Watch, σε οδηγό για δημοσιογράφους ενόψει του Μουντιάλ, μίλησε για «κλίμα φόβου» στις ΗΠΑ και για κινδύνους που αφορούν ΛΟΑΤΚΙ+ δημοσιογράφους, φιλάθλους και παίκτες. Παράλληλα, οργανώσεις όπως η Amnesty International έχουν προειδοποιήσει για ευρύτερα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη διοργάνωση, από τη μεταχείριση μεταναστών και εργαζομένων μέχρι την αστυνόμευση και την ελευθερία της έκφρασης.

Η FIFA έχει συνεργαστεί με το Fare Network ώστε να υπάρχουν παρατηρητές σε αγώνες του Μουντιάλ για την καταγραφή περιστατικών διάκρισης, συμπεριλαμβανομένων ρατσιστικών, ομοφοβικών ή τρανσφοβικών συμπεριφορών. Ωστόσο, για πολλούς queer φιλάθλους, η ύπαρξη μηχανισμών παρακολούθησης δεν αρκεί από μόνη της για να απαντήσει στο βασικό ερώτημα της καθημερινής ασφάλειας.

Το Μουντιάλ 2026 υπόσχεται μια πιο ορατή και φιλόξενη διοργάνωση για τους ΛΟΑΤΚΙ+ φιλάθλους, με Pride Houses σε κάθε πόλη. Η πραγματική δοκιμασία, όμως, δεν θα είναι μόνο αν υπάρχουν χώροι υποδοχής.

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Θα είναι αν οι queer φίλαθλοι θα μπορούν να φτάσουν, να κυκλοφορήσουν, να πανηγυρίσουν και να φανούν χωρίς να πρέπει να ζυγίζουν κάθε στιγμή το ρίσκο.

με στοιχεία από Pink News