«Ζωντανός νεκρός»: Το μισαναπηρικό σχόλιο της Άριας Καλύβα που προκάλεσε αντιδράσεις

Μόλις δύο ημέρες μετά την πρεμιέρα της νέας εκπομπής του ΣΚΑΪ «Power Talk» με την Τατιάνα Στεφανίδου, ένα στιγμιότυπο προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με κατηγορίες για μισαναπηρισμό.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, όταν καλεσμένος αναφέρθηκε στο 90% ποσοστό αναπηρίας του αδελφού του μετά από τροχαίο, η παρουσιάστρια εμφανίστηκε να εντυπωσιάζεται έντονα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η δημοσιογράφος Άρια Καλύβα σχολίασε τη φράση «ζωντανός νεκρός», προκαλώντας αντιδράσεις, κυρίως στο Χ (πρώην Twitter).

Δεν είναι η πρώτη φορά που ανάλογο σχόλιο προκαλεί συζήτηση στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό. Μόλις λίγους μήνες νωρίτερα, ο παρουσιαστής Δημήτρης Οικονόμου είχε πει στον «αέρα» πως «ίσως είναι η καλύτερη περίπτωση να είσαι νεκρός, από το να είσαι σε ένα καρότσι από το πρωί μέχρι το βράδυ», με τον συμπαρουσιαστή του Άκη Παυλόπουλο να φαίνεται να συμφωνεί.

Η απάντηση των Cool Crips για το μισαναπηρικό σχόλιο

Το περιστατικό σχολίασαν με τον δικό τους τρόπο οι Cool Crips, η ΑΜΚΕ που ίδρυσαν οι Σπύρος Νταντανίδης και Γρηγόρης Χρυσικός, μέσα από ανάρτησή τους στο Instagram.

Με χιούμορ, αλλά και αιχμηρή κριτική, οι δύο ακτιβιστές έγραψαν:

«Ποσοστό 90% (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΑ ΕΚΑΤΟ), έχουμε και οι δύο διαχειριστές αυτής της σελίδας, δηλαδή σύνολο 180 στα 200. Ένα υψηλό ποσοστό στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας δεν είναι τίποτα το τραγικό. Τραγικό είναι να θεωρείς ότι ένας άνθρωπος που είναι ανάπηρος θα ήταν καλύτερα νεκρός».

«Ψύχραιμα θα το πω, ΤΙ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΝΕΚΡΟΣ ΡΕ;! Είναι δυνατόν να τα λέει αυτά άνθρωπος δημόσια και να μην έχει κυρώσεις;»

Οι Cool Crips υπενθύμισαν ότι αντιλήψεις που θέλουν τις ζωές των ανάπηρων «λιγότερο άξιες» είναι επικίνδυνες, καθώς συνδέονται με τη ρητορική της ευγονικής και ιστορικές πρακτικές αποκλεισμού.

Οι ίδιοι οι Cool Crips καταλήγουν με σαρκασμό: «Οι ανάπηροι άνθρωποι μπορούμε και θέλουμε να απολαμβάνουμε τις ζωές μας. Αρκεί να μην παίζει Στεφανίδου το απόγευμα στην τηλεόρασή μας».