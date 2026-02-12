Ζέιν Μάλικ: Αποκάλυψε ότι δεν ήταν ποτέ ερωτευμένος με την Τζίτζι Χαντίντ - «Ίσως ήταν απλώς πόθος»

Ο Ζέιν Μάλικ αναφέρθηκε εκ νέου στην προηγούμενη σχέση του με την Τζίτζι Χαντίντ.

Σε ένα επεισόδιο του podcast «Call Her Daddy» στις 11 Φεβρουαρίου, το πρώην μέλος των «One Direction» εξήγησε ότι, καθώς η αντίληψή του για τον έρωτα έχει εξελιχθεί, δεν είναι σίγουρος αν αγάπησε πραγματικά το μοντέλο.

«Ίσως ήταν πόθος», ανέφερε ο Ζέιν Μάλικ

«Ίσως ήταν πόθος, ίσως ήταν αυτό, ίσως ήταν εκείνο. Δεν νομίζω ότι ήταν αγάπη. Για να είμαι ειλικρινής, και για να το καταγράψω, θα αγαπώ πάντα την Τζ., γιατί είναι ο λόγος που το παιδί μου είναι σε αυτόν τον κόσμο και την σέβομαι απόλυτα», είπε στον παρουσιαστή Alex Cooper. «Θα την αγαπώ πάντα, αλλά δεν ξέρω αν ήμουν ερωτευμένος μαζί της».

Συνέχισε: «Νιώθω ότι όταν το είπα [για πρώτη φορά], οι άνθρωποι το πήραν ως αστείο. Οπότε, νιώθω μεγάλο σεβασμό για αυτή τη γυναίκα και την αγαπώ, πάρα πολύ, αλλά όχι. Δεν νομίζω ότι ήμουν ερωτευμένος μαζί της εκείνη την περίοδο, αλλιώς θα ήμουν μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου».

Ο Μάλικ και η Χαντίντ άρχισαν να βγαίνουν το 2015, αλλά χώρισαν επίσημα τον Οκτώβριο του 2021. Οι δύο έχουν μαζί μία πεντάχρονη κόρη τους, Κάι.

Ο τραγουδιστής επανέλαβε ότι έχει μόνο σεβασμό για όλες τις προηγούμενες συντρόφους του, αλλά είναι ευτυχισμένος που είναι ελεύθερος.

Χαρούμενος κι ελεύθερος ο Μάλικ

«Χωρίς καμία έλλειψη σεβασμού, ήταν απελευθερωτικό. Είμαι ο τύπος του ανθρώπου που ζει με το δικό του ρυθμό, που λογοδοτεί μόνο στον εαυτό του. Οπότε, ήταν πολύ απελευθερωτικό για μένα. Μπορούσα απλά να κάνω πράγματα, να κάνω σχέδια. Να κοιμάμαι όποτε ήθελα», είπε.

Ωστόσο, αισθάνεται ότι έχει ωριμάσει ως άτομο μέσα από τις προηγούμενες σχέσεις του, προσθέτοντας: «Ζεις και μαθαίνεις από αυτό, αλλά με αυτόν τον τρόπο, δεν υπάρχει ενοχή».

Πρόσθεσε ότι η ανατροφή των παιδιών και η καριέρα του καθιστούν δύσκολο να βρει χρόνο για ραντεβού και ότι θα πρέπει να είναι πρόθυμος να παντρευτεί κάποια νέα γυναίκα πριν την γνωρίσει η Κάι.

«Θα πρέπει να είμαι πολύ σοβαρός για αυτή τη γυναίκα και ίσως να σχεδιάσω να την παντρευτώ πριν την συστήσω στην κόρη μου», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από USA Today