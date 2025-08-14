«Wednesday Part 2»: Νέο τρέιλερ με τη Lady Gaga να ακούγεται - Μυστήριο γύρω από τον ρόλο της

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ για τα τέσσερα τελευταία επεισόδια της δεύτερης σεζόν της σειράς «Wednesday», αποκαλύπτοντας την επιστροφή-έκπληξη της διευθύντριας Γουίμς (Γουέντλιν Κρίστι), η οποία πέθανε στο φινάλε της πρώτης σεζόν.

Στις πρώτες σκηνές, η Wednesday Addams (Τζένα Ορτέγκα) ξυπνά από το κώμα στο οποίο είχε βυθιστεί μετά την επίθεση του Τάιλερ (Χάντερ Ντούαν) στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Willow Hill. Δίπλα της εμφανίζεται η Γουίμς, ντυμένη νοσοκόμα, με παιχνιδιάρικη διάθεση: «Ξύπνα, υπναρού! Έτοιμη για το μπάνιο σου;» Λίγο αργότερα, οι δυο τους βρίσκονται σε ένα αλλόκοτο, ονειρικό τοπίο, με μια πόρτα που οδηγεί στο πουθενά και ένα τεράστιο άγαλμα γοργόνας με τζάκι στο στόμα.

Φωτ: Netflix

Φωτ: Netflix

«Αυτό δεν είναι η κόλαση, δεσποινίς Addams, αλλά καταλαβαίνω τη σύγχυση», λέει η Γουίμς, προτού αποκαλύψει: «Είμαι η καινούρια σου πνευματική οδηγός. Έκπληξη!»

Φωτ: Netflix

Φωτ: Netflix

Το τρέιλερ δείχνει ακόμη την ένταση ανάμεσα στη Wednesday και την Ένιντ (Έμα Μάγερς), όταν η πρώτη της αποκαλύπτει ότι ο Τάιλερ σκοπεύει να σκοτώσει και τις δύο. «Να το εμποδίσεις; Εσύ φταις που το έσκασε», απαντά η Ένιντ. Η Γουίμς, που μόνο η Wednesday μπορεί να δει, συμφωνεί μαζί της.

Φωτ: Netflix

Φωτ: Netflix

«Wednesday Part 2»: Το μυστήριο με τον ρόλο της Lady Gaga

Ακολουθούν ταχείες σκηνές από το Nevermore και το Jericho, με τη φωνή της Γουίμς να προειδοποιεί: «Αν δεν βιαστείς, δεν θα έχει μείνει τίποτα για να σώσεις». Στο τέλος ακούγεται μια άλλη φωνή, που θυμίζει έντονα τη Lady Gaga: «Πρόσεχε, θα υπάρξει τίμημα». Η ποπ σταρ έχει ανακοινωθεί ως guest στη σεζόν, αλλά ο ρόλος της παραμένει μυστήριο.

Φωτ: Netflix

Φωτ: Netflix

Μαζί με το τρέιλερ, κυκλοφόρησαν και νέες φωτογραφίες από τα επεισόδια, που θα ολοκληρώσουν τη δεύτερη σεζόν της πιο σκοτεινής μαθήτριας του Nevermore.

Με πληροφορίες από Variety