The Voice: «Θα επιστρέψουμε για 12η σεζόν την επόμενη χρονιά» είπε ο Καπουτζίδης

Τα σχέδια της παραγωγής για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν παρουσιάσε ο Γιώργος Καπουτζίδης κατά τη διάρκεια του σημερινού τελικού του «The Voice».

Ο Γιώργος Καπουτζίδης προανήγγειλε νέα σεζόν, τη 12η πιο συγκεκριμένα, για το ριάλιτι μουσικής, που τα τελευταία χρόνια μεταδίδεται τηλεοπτικά από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.

«Επιστρέψαμε στον μεγάλο τελικό του Voice και θα επιστρέψουμε για 12η χρονιά ως Voice of Greece, εδώ στον ΣΚΑΪ, μερικούς μήνες αργότερα. Μπορείτε να δηλώσετε από τώρα συμμετοχή στο thevoiceofgreece.skaitv.gr» είπε μεταξύ άλλων ο παρουσιαστής.

Υπενθυμίζεται πως στον αποψινό τελικό του «The Voice» διαγωνίζονται οι εξής: Χριστόδουλος Μυλωνάς (από την ομάδα του Γιώργου Μαζωνάκη), Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος (από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου), Μαρία Βαρδάκη (Από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου), Αφροδίτη Διαμαντίδου (Από την ομάδα του Χρήστου Μάστορα), Θοδωρής Κουτσουπιάς (Από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου), Βάγγος Δανέζης (Από την ομάδα του Γιώργου Μαζωνάκη), Γιώργος Μεταξάς & Ιορδάνης Τεγκελίδης (Από την ομάδα του Χρήστου Μάστορα), Ελένη Τσαρίδου (Από την ομάδα του Γιώργου Μαζωνάκη), Αυγή Χατζηπαύλου (Από την ομάδα του Πάνου Μουζουράκη).