The Voice: «Έκανα εγχείρηση στο κεφάλι, τη φωνή μου δεν την έχασα ποτέ» - Η διαγωνιζόμενη που συγκίνησε στο επεισόδιο

Το βράδυ του Σαββάτου, μία διαγωνιζόμενη στο The Voice εξομολογήθηκε μια ιδιαίτερα συγκινητική αλλά και δυναμική ιστορία ζωής.

Στο νέο επεισόδιο του The Voice, που προβλήθηκε το Σάββατο, εμφανίστηκε προκειμένου να διαγωνιστεί η 42χρονη Χαρούλα, με καταγωγή από το Ηράκλειο Κρήτης.

Η ίδια μιλώντας πριν ανέβει στη σκηνή, συγκίνησε το τηλεοπτικό κοινό με τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν, από την οποία ωστόσο βγήκε νικήτρια, δίνοντας παράδειγμα δύναμης αλλά και θέλησης για ζωή.

«Το 2012 σηκώθηκα ένα πρωί και άκουσε ο άνδρας μου έναν ήχο, είχα πέσει κάτω, αιμορράγησε ένα σηραγγώδες αιμαγγείωμα στο κεφάλι μου. Μετά έκανα εγχείρηση στο κεφάλι και ήμουν σε καροτσάκι για περίπου έξι μήνες», ανέφερε αρχικά η 42χρονη.

«Η αποκατάσταση μου ήταν δύσκολη αλλά με τα χρόνια πιστεύω ότι τα έχω καταφέρει, τη φωνή μου δεν την έχασα ποτέ. Προσπαθούσα μάλλον μόνη μου να βρω τη δύναμη να ξαναγίνω όπως πριν. Σε όλο αυτό ήταν πάντα δίπλα η οικογένεια μου. Νομίζω ότι η αγάπη τους με έκανε πιο γρήγορα καλά, η αγάπη είναι το καλύτερο φάρμακο», κατέληξε ολοκληρώνοντας η διαγωνιζόμενη.

Η 42χρονη αξίζει να σημειωθεί πως διαγωνίστηκε και συνεχίζει στον διαγωνισμό με την ομάδα του Χρήστου Μάστορα.