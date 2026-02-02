Τζον Λίθγκοου: Ανεξήγητη η στάση της Ρόουλινγκ για τα τρανς άτομα, λέει ο «Ντάμπλντορ» της σειράς Χάρι Πότερ

Ο Τζον Λίθγκοου χαρακτήρισε τις απόψεις της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ σχετικά με τα δικαιώματα των τρανς ατόμων «ειρωνικές και ανεξήγητες», λέγοντας ότι η αντίδραση στην απόφασή του να υποδυθεί τον Άλμπους Ντάμπλντορ στην επερχόμενη σειρά Χάρι Πότερ «με αναστατώνει».

Μιλώντας στην σκηνή του φεστιβάλ κινηματογράφου του Ρότερνταμ μετά την προβολή της τελευταίας του ταινίας, Jimpa, ο 80χρονος ηθοποιός ρωτήθηκε για το πώς αισθάνεται σχετικά με τις απόψεις της Ρόουλινγκ. Η Ρόουλινγκ είναι εκτελεστική παραγωγός της επερχόμενης σειράς, η οποία παράγεται από το HBO και θα είναι μία από τις πιο ακριβές τηλεοπτικές παραγωγές όλων των εποχών.

Τι ανέφερε ο Λίθγκοου για τις πεποιθήσεις της Ρόουλινγκ

«Παίρνω το θέμα πολύ σοβαρά», είπε ο Λίθγκοου στο κοινό, σύμφωνα με το Hollywood Reporter. «Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ έχει δημιουργήσει αυτό το καταπληκτικό έργο για τους νέους, λογοτεχνία για μικρά παιδιά που έχει εισχωρήσει στη συνείδηση της κοινωνίας. Νέοι και ηλικιωμένοι αγαπούν τον Χάρι Πότερ και τις ιστορίες του Χάρι Πότερ. Έχει να κάνει με την αποδοχή. Έχει να κάνει με το καλό εναντίον του κακού. Έχει να κάνει με την καλοσύνη εναντίον της σκληρότητας. Είναι κάτι που το νιώθεις βαθιά».

«Το βρίσκω ειρωνικό και κάπως ανεξήγητο το γεγονός ότι η Ρόουλινγκ έχει εκφράσει τέτοιες απόψεις», πρόσθεσε. «Έχω διαβάσει για αυτές, αλλά δεν την έχω συναντήσει ποτέ. Δεν έχει καμία σχέση με αυτή την παραγωγή. Οι άνθρωποι που φτιάχνουν εκ νέου τον Χάρι Πότερ και τον μετατρέπουν σε τηλεοπτική σειρά οκτώ ετών είναι αξιοθαύμαστοι. Αυτοί είναι άνθρωποι με τους οποίους θέλω πραγματικά να συνεργαστώ».

«Με ενοχλεί όταν οι άνθρωποι αντιτίθενται σθεναρά στο να έχω οποιαδήποτε σχέση με αυτό», πρόσθεσε. «Αλλά στα βιβλία της Χάρι Πότερ δεν υπάρχει κανένα ίχνος τρανσφοβικής επίθεσης. Έχει γράψει αυτό το έργο που είναι μια διαλογιστική προσέγγιση της καλοσύνης και της αποδοχής. Και ο Ντάμπλντορ είναι ένας υπέροχος ρόλος».

Όταν ανακοινώθηκε ότι ο Λίθγκοου θα υποδυθεί τον Ντάμπλντορ, αποκάλυψε ότι ένας φίλος του που έχει ένα τρανς παιδί του έστειλε ένα link σε ένα άρθρο με τίτλο: «Ανοιχτή επιστολή προς τον Τζον Λιθγκόου: Σε παρακαλώ, αποχώρησε από το Χάρι Πότερ».

«Ήταν μια δύσκολη απόφαση», δήλωσε ο Λιθγκόου στο Ρότερνταμ. «Με έκανε να νιώθω άβολα και δυστυχισμένος το γεγονός ότι οι άνθρωποι επέμεναν να αποχωρήσω από τη δουλειά. Επέλεξα να μην το κάνω».

Το Variety ανέφερε ότι ένας θεατής εξέφρασε την απογοήτευσή του στον Λιθγκόου για την απόφασή του να παραμείνει στην σειρά και στη συνέχεια έφυγε από την αίθουσα σε ένδειξη διαμαρτυρίας. «Είμαι απολύτως έτοιμος για συγκρούσεις απόψεων. Το καταλαβαίνω», είπε ο Λιθγκόου μετά.

Η στοχοποίηση των τρανς ατόμων από την Ρόουλινγκ

Το 2020, η Ρόουλινγκ δημοσίευσε μια δήλωση 3.600 λέξεων στο διαδίκτυο, στην οποία επικρίνει τις προτεινόμενες αλλαγές στους νόμους για την αναγνώριση του φύλου, περιγράφοντας λεπτομερώς τη δική της εμπειρία από σεξουαλική επίθεση και ενδοοικογενειακή βία. Δήλωσε ότι αντιτίθεται στον «νέο τρανς ακτιβισμό» και αντιτίθεται στο να μοιράζονται οι cisgender γυναίκες χώρους για ένα μόνο φύλο με τρανς γυναίκες, λέγοντας ότι αυτό θα σήμαινε ότι οι γυναίκες θα αναγκάζονταν να «ανοίξουν την πόρτα σε όλους τους άνδρες που επιθυμούν να μπουν μέσα».

Δώρισε 70.000 λίρες στη For Women Scotland, την ομάδα που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην αμφισβήτηση του ορισμού της γυναίκας στο νόμο, και ίδρυσε το JK Rowling Women’s Fund, το οποίο υποστηρίζει άτομα και οργανώσεις που «αγωνίζονται για τη διατήρηση των δικαιωμάτων των γυναικών με βάση το φύλο».

Άλλοι ηθοποιοί της σειράς Χάρι Πότερ, όπως ο Νικ Φροστ, που υποδύεται τον Χάγκριντ, και ο Πάπα Εσιέντου, που υποδύεται τον Σνέιπ, έχουν αποστασιοποιηθεί από τις απόψεις της Ρόουλινγκ από τη στιγμή που υπέγραψαν για τη σειρά. Πέρυσι, η Ρόουλινγκ δήλωσε ότι δεν θα απολύσει τον Εσιέντου επειδή υπέγραψε μια δήλωση υπέρ των δικαιωμάτων των τρανς ατόμων, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Δεν έχω την εξουσία να απολύσω έναν ηθοποιό από τη σειρά και δεν θα την ασκούσα αν την είχα. Δεν πιστεύω στο να στερείς από τους ανθρώπους τη δουλειά ή τα μέσα διαβίωσής τους επειδή έχουν νομικά προστατευόμενες πεποιθήσεις που διαφέρουν από τις δικές μου».

Οι πρωταγωνιστές των αρχικών ταινιών Χάρι Πότερ, Ντάνιελ Ράντκλιφ, Έμμα Γουότσον και Ρούπερτ Γκριντ, καθώς και ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Φανταστικά ζώα και πού να τα βρείτε» Έντι Ρεντμέιν, έχουν όλοι κάνει δηλώσεις για το ζήτημα παίρνοντας αποστάσεις από τη Ρόουλινγκ.

Η νέα σειρά Χάρι Πότερ αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2027 και, σύμφωνα με το HBO, θα είναι μια «πιστή προσαρμογή» των βιβλίων της Ρόουλινγκ. Οι οκτώ ταινίες μεγάλου μήκους που βασίστηκαν στα βιβλία κυκλοφόρησαν μεταξύ 2001 και 2011, και η σειρά έχει ένα εξίσου φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα, με τον Κέισι Μπλόις, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του HBO και της Max Content, να δηλώνει ότι θα διαρκέσει «10 συνεχόμενα χρόνια».

Ο Λίθγκοου αναφέρθηκε σε αυτό στο Ρότερνταμ, αστειευόμενος: «Είμαι ο γηραιότερος σε όλη την αίθουσα, μόλις έκλεισα τα 80. Και όμως υπέγραψα συμβόλαιο – θα παίζω τον Ντάμπλντορ για τα επόμενα οκτώ χρόνια! Πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσω. Σκέφτηκα: «Ουάου! Αυτό σημαίνει ότι θα ζήσω μέχρι τα 88». Το έχω γραμμένο».

