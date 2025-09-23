Τζίμι Κίμελ: Θα ζητήσει «συγγνώμη» ο παρουσιαστής; - Τι να περιμένουμε από την επιστροφή του

Από τότε που το «Jimmy Kimmel Live!» ανεστάλη «επ’ αόριστον» από το ABC πριν σχεδόν μία εβδομάδα, αντιδράσεις και μηνύματα υποστήριξης από κυβερνητικούς αξιωματούχους, αστέρες του Χόλιγουντ και παρουσιαστές άλλων νυχτερινών talk shows κατέκλυσαν τα μέσα.

Ο Στίβεν Κολμπέρ, του οποίου το talk show στο CBS ακυρώθηκε πρόσφατα, χαρακτήρισε το «μπλόκο» στον Τζίμι Κίμελ «κατάφωρη λογοκρισία», ενώ ο Τζον Στιούαρτ είπε ότι η απόφαση του ABC ήταν μια «πρωτοφανής συγκέντρωση εξουσίας και ενιαίου εκφοβισμού».

Η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ ανεστάλη λόγω των σχολίων του σχετικά με τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ και την αντίδραση της κυβέρνησης Τραμπ.

Η αναστολή ακολούθησε τα σχόλια του προέδρου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών, Μπρένταν Καρ, ο οποίος χαρακτήρισε τον μονόλογο «ένα πολύ, πολύ σοβαρό ζήτημα για τη Disney αυτή τη στιγμή» και είπε ότι υπήρχαν «φωνές που ζητούσαν την απόλυση του Κίμελ». Ο Τραμπ χαιρέτισε την αναστολή και είπε ότι ήταν «υπέροχα νέα για την Αμερική».

Ο Τζίμι Κίμελ από την πλευρά του δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για το «κόψιμο» της εκπομπής του που έληξε τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, όταν η Walt Disney Company ανακοίνωσε ότι επιστρέφει ξανά στον αέρα έπειτα από «ουσιαστικές συζητήσεις».

Πλέον αυτό που αναρωτιούνται όλοι, είναι ποια θα είναι τα πρώτα λόγια του παρουσιαστή στην κάμερα. Θα απολογηθεί άραγε για τα σχόλια του;

Επειδή είναι γνωστός για την κριτική του στον Τραμπ και την κυβέρνησή του, παραμένει ασαφές τι μπορεί να επιφυλάσσει ο παρουσιαστής για την εκπομπή της Τρίτης, 23 Σεπτεμβρίου. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί τίποτα πέρα από τη δήλωση της Disney τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου.

«Την περασμένη Τετάρτη, πήραμε την απόφαση να αναστείλουμε την παραγωγή της εκπομπής ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω όξυνση μιας τεταμένης κατάστασης σε μια συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή για τη χώρα μας», ανέφερε η Disney σε δήλωσή της στην USA TODAY. «Ήταν μια απόφαση που πήραμε επειδή θεωρήσαμε ότι κάποια σχόλια ήταν άκαιρα και επομένως σκληρά. Κάναμε τις τελευταίες μέρες ουσιαστικές συζητήσεις με τον Τζίμι και μετά από αυτές καταλήξαμε στην απόφαση να επιστρέψει η εκπομπή την Τρίτη».

Προς το παρόν, ο Κίμελ και το δίκτυό του συμφωνούν σε ένα πράγμα: την επιστροφή του στην ώρα του, στις 11:35 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής), αύριο το βράδυ.

Τζίμι Κίμελ: Το Turning Point USA χαρακτηρίζει την επιστροφή «λάθος»

Σύμφωνα με το CNN, εκπρόσωπος του Turning Point USA, ο Άντριου Κόλβετ, συνεχίζει να ασκεί πίεση στους ιδιοκτήτες τοπικών σταθμών του ABC μετά την απόφαση να επαναφέρουν τον Κίμελ στον αέρα.

«Το ότι η Disney και το ABC υποχώρησαν και επέτρεψαν στον Κίμελ να επιστρέψει στον αέρα δεν είναι έκπληξη, αλλά είναι δικό τους λάθος», ανέφερε η δήλωση. «Η Nextstar και η Sinclair δεν είναι υποχρεωμένες να κάνουν το ίδιο».

Με πληροφορίες από USA Today