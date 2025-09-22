Τζίμι Κίμελ: Στον αέρα ξανά την Τρίτη η εκπομπή του

Επιστρέφει την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, το Jimmy Kimmel Live!, σύμφωνα με ανακοίνωση της Disney το βράδυ της Δευτέρας (22.09.2025).

Το Jimmy Kimmel Live!, η θρυλική εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, αστέρα του διάσημου «late show» στις ΗΠΑ, «κόπηκε» στις 18 Σεπτεμβρίου και ο λόγος ήταν ο εναρκτήριος μονόλογός του, όπου κατηγόρησε την αμερικανική δεξιά πως προσπαθεί να καρπωθεί το μέγιστο πολιτικό όφελος από τον φόνο του συντηρητικού ακτιβιστή, Τσάρλι Κερκ, ο οποίος κηδεύτηκε χθες (21.09.2025) στην Αριζόνα, παρουσία δεκάδων χιλιάδων Αμερικανών, αλλά και του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ, σε μία συγκλονιστική τελετή.

Ο Τζίμι Κίμελ επιστρέφει κανονικά στο πλατό της εκπομπής του ABC από το βράδυ της Τρίτης, καθώς η Disney ανακοίνωσε ότι αποφάσισε την επαναφορά του δημοφιλούς παρουσιαστή.

«Την περασμένη Τετάρτη, αποφασίσαμε να αναστείλουμε την παραγωγή της εκπομπής για να αποφύγουμε την περαιτέρω όξυνση μιας τεταμένης κατάστασης σε μία συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή για τη χώρα μας. Πήραμε αυτή την απόφαση επειδή θεωρήσαμε ότι ορισμένα από τα σχόλια ήταν ακατάλληλα και, ως εκ τούτου, αναίσθητα. Τις τελευταίες ημέρες είχαμε εποικοδομητικές συζητήσεις με τον Jimmy και, μετά από αυτές τις συζητήσεις, αποφασίσαμε να επαναφέρουμε την εκπομπή την Τρίτη», αναφέρει η σχετική ενημέρωση, σύμφωνα με το TMZ.