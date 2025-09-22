Τζίμι Κίμελ: Οι αναρτήσεις των Πέδρο Πασκάλ και Μαρκ Ράφαλο για τον παρουσιαστή - «Είμαι στο πλευρό σου»

Το κόψιμο της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ από το ABC συνεχίζει να προκαλεί αγανάκτηση σε όλη τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας, ενώ μερικοί από τους μεγαλύτερους αστέρες της Disney παίρνουν το μέρος του παρουσιαστή.

Ο Μαρκ Ράφαλο, που υποδύεται τον Hulk στο Marvel Cinematic Universe της Disney, έγραψε στις 20 Σεπτεμβρίου σε ανάρτησή του στο Threads ότι η μετοχή της εταιρείας (Disney) θα «πέσει πολύ περισσότερο αν ακυρώσουν μόνιμα» την εκπομπή του Κίμελ.

«Η Disney δεν θέλει να είναι αυτή που θα καταστρέψει την Αμερική», έγραψε ο Ράφαλο.

Το ABC, που ανήκει στη Disney, ανέστειλε το «Jimmy Kimmel Live!» στις 17 Σεπτεμβρίου, ύστερα από πίεση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) σχετικά με σχόλια του παρουσιαστή ότι «το κίνημα MAGA» προσπαθούσε «απεγνωσμένα να παρουσιάσει το παιδί που σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ ως οτιδήποτε άλλο εκτός από δικό τους».

Ο Τσάρλι Κερκ, συνιδρυτής της συντηρητικής οργάνωσης Turning Point USA, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στη διάρκεια εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Utah Valley στις 10 Σεπτεμβρίου. Ο ύποπτος, ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, έχει κατηγορηθεί για τη δολοφονία του.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα μετά τον μονόλογο του Κίμελ, η μητέρα του Ρόμπινσον είπε στην αστυνομία ότι ο γιος της «είχε αρχίσει να στρέφεται περισσότερο προς τα αριστερά − γινόταν πιο υποστηρικτικός στα δικαιώματα των γκέι και των τρανς» τον τελευταίο χρόνο. Ο πρόεδρος της FCC, Brendan Carr, υποστήριξε ότι ο Κίμελ παραπλάνησε τους θεατές σχετικά με τις πολιτικές πεποιθήσεις του Ρόμπινσον.

Ο πρωταγωνιστής του «Fantastic Four: First Steps», Πέδρο Πασκάλ, που θα παίξει σε δύο μεγάλες ταινίες της Disney το 2026 («The Mandalorian and Grogu» και Marvel’s "Avengers: Doomsday"), επίσης υπερασπίστηκε τον Κίμελ.

Σε ανάρτηση στις 18 Σεπτεμβρίου στο Instagram, ο Πασκάλ είπε ότι «στέκεται δίπλα» στον παρουσιαστή και έγραψε: «Υπερασπιστείτε την #ΕλευθερίαΛόγου. Υπερασπιστείτε τη #ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».