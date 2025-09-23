Τζίμι Κίμελ: Μια επιστροφή με περιορισμούς

Ο Τζίμι Κίμελ επιστρέφει στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC απόψε, σχεδόν μία εβδομάδα μετά την αναστολή της εκπομπής του έπειτα από επικρίσεις για τα σχόλια του παρουσιαστή σχετικά με τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Ωστόσο, πολλά νοικοκυριά στις ΗΠΑ ενδέχεται να μη δουν την εκπομπή. Η εταιρεία Sinclair, που διαχειρίζεται περισσότερους από 35 τοπικούς σταθμούς του ABC, δήλωσε ότι θα αντικαταστήσει τον Κίμελ με ενημερωτικά προγράμματα.

«Από την Τρίτη το βράδυ, η Sinclair θα προβάλλει αντ’ αυτού ενημερωτικές εκπομπές στα κανάλια ABC που ελέγχει, στη θέση του Jimmy Kimmel Live!. Οι συζητήσεις με το ABC συνεχίζονται καθώς αξιολογούμε την πιθανή επιστροφή του σόου», αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Η επιστροφή της εκπομπής του Κίμελ στον «αέρα» έβαλε τέλος σε ένα αδιέξοδο, ρίχνοντας τη Disney στο επίκεντρο μιας πολιτικής θύελλας γύρω από την ελευθερία του λόγου και την «κουλτούρα ακύρωσης».

Η Disney, που είναι ιδιοκτήτρια εταιρεία του ABC, δήλωσε τη Δευτέρα: «Την περασμένη Τετάρτη αποφασίσαμε να αναστείλουμε την παραγωγή της εκπομπής ώστε να αποφύγουμε την περαιτέρω όξυνση μιας τεταμένης κατάστασης σε μια συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή για τη χώρα μας. Ήταν μια απόφαση που πήραμε επειδή θεωρήσαμε ότι ορισμένα σχόλια ήταν άκαιρα και, κατά συνέπεια, προσβλητικά».

«Τις τελευταίες ημέρες είχαμε ουσιαστικές συζητήσεις με τον Τζίμι και, μετά από αυτές, καταλήξαμε στην απόφαση να επιστρέψει το σόου την Τρίτη», πρόσθεσε η εταιρεία.

Το ABC είχε αποσύρει την εκπομπή την Τετάρτη, μετά την απειλή του προέδρου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Μπρένταν Καρ, για ρυθμιστική παρέμβαση σχετικά με τα σχόλια του Κίμελ, τα οποία σε μια συνέντευξη τα χαρακτήρισε ως «την πιο άρρωστη συμπεριφορά που μπορεί να υπάρξει».

Στη συνέχεια, οι εταιρείες Nexstar και Sinclair, που κατέχουν σταθμούς-συνεργάτες του ABC στις ΗΠΑ, ανακοίνωσαν ότι θα αποσύρουν το σόου του Κίμελ. Το ABC ακολούθησε λέγοντας ότι θα το αναστείλει «επ’ αόριστον».

Σε μονόλογό του την περασμένη εβδομάδα, ο Κίμελ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Κερκ αλλά επέκρινε ορισμένους Ρεπουμπλικανούς για την αντίδρασή τους στη δολοφονία του.

«Φτάσαμε σε νέα χαμηλά το Σαββατοκύριακο, με το κίνημα MAGA να προσπαθεί απεγνωσμένα να παρουσιάσει το παιδί που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως κάτι διαφορετικό από έναν από αυτούς και να κάνει τα πάντα για να αποκομίσει πολιτικά οφέλη από αυτό», είπε.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών, Μπρένταν Καρ, ο οποίος χαρακτήρισε τον μονόλογο «ένα πολύ, πολύ σοβαρό ζήτημα για τη Disney αυτή τη στιγμή» και είπε ότι υπήρχαν «φωνές που ζητούσαν την απόλυση του Κίμελ». Ο Τραμπ χαιρέτισε την αναστολή και είπε ότι ήταν «υπέροχα νέα για την Αμερική».

Ο Τζίμι Κίμελ από την πλευρά του δεν τοποθετήθηκε δημόσια για το «κόψιμο» της εκπομπής του. Απόψε που επιστρέφει στους τηλεοπτικούς δέκτες των Αμερικανών, όλοι αναρωτιούνται εάν θα απολογηθεί για τις δηλώσεις του.

Με πληροφορίες από NBC News