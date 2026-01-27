Τζίμι Κίμελ κατά ψηφοφόρων Τραμπ: «Αρρωστημένη η δολοφονία Πρέτι στη Μινεάπολη»

Στο μονόλογό του το βράδυ της Δευτέρας (25/1), πριν την έναρξη της εκπομπής του, ο παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ καταφέρθηκε κατά των υποστηρικτών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τη δολοφονία του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη.

Ο Τζίμι Κίμελ χαρακτήρισε τη δολοφονία Πρέτι από ομοσπονδιακούς πράκτορες της ICE, ως «αρρωστημένη»: «πυροβόλησαν δέκα φορές έναν νοσηλευτή ΜΕΘ και μας λένε “ήταν δικαιολογημένο”».

«Αυτό είναι ο νόμος και η τάξη που ψηφίσατε, αν ψηφίσατε γι’ αυτό; Κάθε μέρα πλέον είναι ένας εφιάλτης» συνέχισε ο παρουσιαστής, αφήνοντας αιχμές προς του υποστηρικτές του Τραμπ.

Τζίμι Κίμελ: Το κάλεσμα προς δεξιούς και αριστερούς

Ο παρουσιαστής κάλεσε τόσο τη δεξιά όσο και την αριστερά να συμφωνήσουν ότι η εικόνα «Αμερικανών πολιτών να εκτελούνται από την ICE» είναι σοκαριστική. «Λέμε συνέχεια ότι πρέπει να βρίσκουμε θέματα στα οποία να συμφωνούμε. Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι ειρηνικοί διαδηλωτές -μητέρες που οδηγούν SUV γυρίζοντας από το σχολείο αφού άφησαν το εξάχρονο παιδί τους, ή ένας νοσηλευτής που παρενέβη για να προστατεύσει μια γυναίκα- δεν αξίζουν να πυροβολούνται στον δρόμο από ανθρώπους που πληρώνονται για να μας προστατεύουν;» είπε.

Η αναφορά του Κίμελ στη μητέρα αφορούσε τη 37χρονη Ρενέ Γκουντ, η οποία πυροβολήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό της στις 7 Ιανουαρίου. «Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι όταν κάποιος δολοφονείται εν ψυχρώ πρέπει να υπάρχει έρευνα;» συνέχισε. «Πού είναι οι λογικές φωνές στη δεξιά; Χρειαζόμαστε αξιοπρεπείς ανθρώπους στη δεξιά που να δείξουν θάρρος και κοινή λογική».

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, ανάμεσά τους και η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, υποστήριξαν ότι τόσο ο Πρέτι όσο και η Γκουντ επιχειρούσαν να «βλάψουν» πράκτορες της ICE και ότι οι πυροβολισμοί έγιναν σε αυτοάμυνα. Ο Κίμελ αντέδρασε καυστικά: «Αν επρόκειτο για μια ομάδα τρανς κολυμβητών που πυροβολούσε κάποιον επειδή τραβούσε βίντεο με το κινητό του, θα είχατε ήδη ανάψει τις ηλεκτρικές καρέκλες».

Νωρίτερα στον μονόλογό του, ο παρουσιαστής κατηγόρησε τους πράκτορες της ICE ότι διαπράττουν «τη μία θηριωδία μετά την άλλη», χαρακτηρίζοντάς τους «μια συμμορία κακοεκπαιδευμένων, ντροπιαστικά καθοδηγούμενων, κουκουλοφόρων τραμπούκων». «Αυτό είναι: τραμπούκοι που διαπράττουν αισχρές, άκαρδες και ενδεχομένως εγκληματικές πράξεις. Είναι αηδιαστικό και εξοργιστικό να το βλέπεις», είπε.

Ο Κίμελ αποκάλυψε επίσης ότι ο ίδιος και η σύζυγός του, Μόλι ΜακΝίρνεϊ, έχουν συγγενείς στη Μινεάπολη. «Φοβούνται να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο. Φοβούνται να πάνε στη δουλειά», ανέφερε. «Και μπορώ μόνο να φανταστώ πώς αισθάνονται οι άνθρωποι που δεν είναι λευκοί».

Με πληροφορίες από OK Magazine