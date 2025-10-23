Τζίμι Κίμελ: «Ήμουν η φθηνότερη επιλογή»

Ο Τζίμι Κίμελ αποκάλυψε ότι παραλίγο να μην αναλάβει ποτέ το δικό του late night show στο ABC και πως ο λόγος που πήρε τελικά τη θέση δεν ήταν ακριβώς κολακευτικός.

Σε συνομιλία του στο podcast του Ted Danson, «Where Everybody Knows Your Name», ο δημοφιλής παρουσιαστής παραδέχθηκε ότι το δίκτυο βρισκόταν «μια ανάσα από το να κλείσει συμφωνία» με τον Jon Stewart — τον τότε οικοδεσπότη του «The Daily Show» — προτού εκείνος επιλεγεί τελικά για το project που θα κατέληγε στο “Jimmy Kimmel Live!”.

«Ήταν οι αρχές των ’00s και το ABC έψαχνε αντικαταστάτη για τον Bill Maher, μετά το τέλος του “Politically Incorrect”», είπε ο Kimmel, μιλώντας στο The Daily Beast. «Ήθελαν ένα παραδοσιακό late night talk show εκείνη την ώρα. Ο Jon κι εγώ είχαμε τον ίδιο μάνατζερ, και ο μάνατζερ ήταν έτοιμος να κλείσει τη συμφωνία με τον Jon… Όταν όμως ο Lloyd Braun (τότε πρόεδρος της ABC) είδε τη δοκιμαστική μου ταινία, είπε “αυτός είναι ο τύπος”. Την έδειξε στον Bob Iger, και ο Iger είπε το ίδιο».

Το πιο δύσκολο κομμάτι, πρόσθεσε, ήταν πως ο μάνατζερ τους έπρεπε να ενημερώσει τον Stewart ότι τελικά το show πήγαινε στον Kimmel. «Ήταν μια περίεργη κατάσταση», είπε γελώντας.

«Έπρεπε να προσλάβετε τον Jon 100 φορές στα 100»

Παρά την επιτυχία που ακολούθησε, ο Kimmel παραδέχθηκε ότι ο Stewart θα ήταν ίσως η πιο λογική επιλογή εκείνη την εποχή. «Ήταν ήδη το μεγάλο όνομα του late night. Εγώ ήμουν ο τύπος από το “The Man Show”. Αν ήμουν στη θέση τους, θα προσλάμβανα τον Jon 100 φορές στις 100», είπε χαμογελώντας.

Ο παρουσιαστής θυμήθηκε πως είχε ρωτήσει τον Bob Iger τι ήταν αυτό που έγειρε την πλάστιγγα υπέρ του. «Του λέω: “Πώς πήρα εγώ τη δουλειά; Ήταν τεράστιο άλμα. Έκανα ποδοσφαιρικά predictions στο Fox NFL Sunday – γιατί εγώ;” Και μου απαντά: ‘Ήσουν πιο φθηνός’. Όλοι γέλασαν, αλλά κατάλαβα ότι δεν αστειευόταν», είπε χαρακτηριστικά.

Οι δύσκολες αρχές του “Jimmy Kimmel Live!”

Το show έκανε πρεμιέρα το 2003 και, όπως ομολογεί ο ίδιος, τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα. «Η κόλασή μου θα ήταν να αναγκαστώ να ξαναδώ την πρώτη σεζόν του show. Ήταν επώδυνο. Πήρε πολύ καιρό να το βρούμε. Ήμασταν όμως τυχεροί που μας έδωσαν χρόνο να μάθουμε», ανέφερε.

Παρά τις δυσκολίες, το “Jimmy Kimmel Live!” κατάφερε να εξασφαλίσει ικανοποιητικά νούμερα και να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή late night shows της Αμερικής. «Ακόμη δεν ξέρω πώς συνέβη αυτό», παραδέχθηκε ο Kimmel. «Ίσως γιατί κάθε δυόμισι μήνες κάτι έλεγα και γινόταν χαμός – και τελικά αυτό κρατούσε τον κόσμο ξυπνητό».