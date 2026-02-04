Τζίμι Κίμελ για Όσκαρ: «Θα ζητήσω να τα παρουσιάσω εάν το Melania είναι υποψήφιο»

Κατά τη διάρκεια του μονολόγου της Δευτέρας (2/2), ο Τζίμι Κίμελ, παρουσιαστής του «The Jimmy Kimmel Live!» είπε πως θα ζητήσει να παρουσιάσει τα Όσκαρ του χρόνου, εφόσον η Μελάνια Τραμπ κερδίσει υποψηφιότητα στην κατηγορία του «καλύτερου ντοκιμαντέρ».

Ο Τζίμι Κίμελ, με αυτόν τον τρόπο, «κορόιδεψε» την παρουσιάστρια του Fox News Kayleigh McEnany για τα όσα είπε σχετικά με τα κέρδη από την πρεμιέρα του «Melania» στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η δημοσιογράφος, μεταξύ άλλων, ανέφερε πως το ντοκιμαντέρ της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ «πρέπει να προταθεί για Όσκαρ. Και αν πήγαινε, θα ήταν μακράν η πιο καλοντυμένη».

«Σημειώστε τα όσα θα πω» είπε απευθυνόμενος στο κοινό, για να συμπληρώσει: «Εάν το Melania προταθεί για Όσκαρ, θα παρουσιάσω την τελετή. Είτε μου το ζητήσουν είτε όχι. Θα επιμείνω σε αυτό».

Τζίμι Κίμελ: Η προηγούμενη κριτική του στο Melania

Ο Κίμελ, ο οποίος έχει παρουσιάσει τέσσερις φορές την τελετή των Όσκαρ, είχε πει νωρίτερα στο μονόλογό του: «Η «Μελάνια» έχει βαθμολογία 7% στο Rotten Tomatoes, αλλά στο Fox News έχει ένα ισχυρό 100%».

Σε ένα επεισόδιο του «Jimmy Kimmel Live» που προβλήθηκε πριν από την πρεμιέρα της ταινίας «Μελάνια» στους κινηματογράφους, ο Κίμελ συνέκρινε το ντοκιμαντέρ με «δωροδοκία 75 εκατομμυρίων δολαρίων» που «η Amazon έκανε για εκείνη».

Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί την Πρώτη Κυρία κατά τη διάρκεια των 20 ημερών που προηγήθηκαν της δεύτερης ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου.

«Ήταν το μεγαλύτερο ντεμπούτο για ένα μη μουσικό έργο ματαιοδοξίας/αυθάδεια εταιρική δωροδοκία τα τελευταία 10 χρόνια» σχολίασε καυστικά ο παρουσιαστής.

Ο Κίμελ παρουσίασε για τελευταία φορά τα Όσκαρ το 2024. Ο Conan O'Brien ανέλαβε τα καθήκοντα του παρουσιαστή πέρυσι και θα επιστρέψει τον Μάρτιο για την τελετή του 2026.

Με πληροφορίες από Variety