Τζίμι Κίμελ: «Γεια σου όμορφε» - Το καυστικό σκετς με τον Ρόμπερτ ντε Νίρο κατά Τραμπ και FCC

Ένα καυστικό σκετς με τον Ρόμπερτ ντε Νίρο έκανε ο Τζίμι Κίμελ στην πρώτη του εκπομπή την Τρίτη (23/9), μετά την αναβολή της περασμένης εβδομάδας.

Ο Τζίμι Κίμελ, κατά την έναρξη της εκπομπής, επιτέθηκε στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) και τον διορισμένο πρόεδρό της, από τον Ντόναλντ Τραμπ, Μπρένταν Καρ, που ζήτησε την απομάκρυνσή του.

«Ο Μπρένταν Καρ είναι το πιο ντροπιαστικό αυτοκίνητο (λογοπαίγνιο με το όνομά του) που έχουν αγκαλιάσει οι Ρεπουμπλικάνοι», σχολίασε, δείχνοντας μια φωτογραφία ενός Tesla Cybertruck με το όνομα του Τραμπ χαραγμένο.

Δήλωσε ότι ο Καρ ήταν κάποτε υποστηρικτής της ελευθερίας του λόγου αλλά τα δεδομένα έχουν αλλάξει όταν ήρθε η ώρα για την εκπομπή του την περασμένη εβδομάδα, ζητώντας ταυτόχρονα από τους θαυμαστές να μην εγκαταλείψουν την Disney.

Ο Τζίμι Κίμελ ευχαρίστησε την Disney που τον «καλωσόρισε» ξανά στον αέρα, με ένα αστείο, ανοίγοντας ένα διπλωμένο κομμάτι χαρτί που λέει ότι η Disney του ζήτησε να διαβάσει, με τίτλο «Πώς να επανενεργοποιήσετε τη συνδρομή σας στο Disney+». Υπενθυμίζεται πως την τελευταία εβδομάδα, πολλοί δημοσίευσαν στα social ότι ακυρώνουν τις συνδρομές τους στο Disney+ με τη λεζάντα «#boycottDisney» σε απάντηση στην αναβολή της εκπομπής του Κίμελ.

Τζίμι Κίμελ: Το καυστικό σκετς με τον Ρόμπερτ ντε Νίρο κατά Τραμπ και FCC

Στο σκετς Κίμελ και Ντε Νίρο, ο ηθοποιός εμαφανίστηκε ως ο πρόεδρος της FCC. «Η ομιλία δεν είναι πια δωρεάν. Στεκόμαστε στην κάθε λέξη τώρα» δήλωσε αρχικά ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, λέγοντας- αναφερόμενος στον Κίμελ- ότι μπορεί να πει «ό,τι θέλω».

Ο Ντε Νίρο ανακοίνωσε επίσης, ένα νέο μότο για την FCC: «Τα ξύλα και οι πέτρες μπορεί να σου σπάσουν τα κόκαλα. Τα λόγια μπορούν να σε βλάψουν τώρα. Απλώς φρόντισε να διαλέξεις τις σωστές λέξεις».

Το σκετς τελείωσε με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο να προσποιείται ότι δέχεται μια κλήση από τον Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία απαντά με την ακόλουθη φράση: «Γεια σου, όμορφε».

Σημειώνεται πως με ένα θερμό χειροκρότημα και το κοινό να φωνάζει το όνομά του, ο Τζίμι Κίμελ επέστρεψε μετά από μια εβδομάδα ύστερα από την αναβολή της εκπομπής του.

O Τζίμι Κίμελ ξεκίνησε τον μονόλογό του, σχολιάζοντας με τον δικό του τρόπο την επικαιρότητα. «Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ απόψε μαζί σας. Δεν είμαι σίγουρος ποιος είχε πιο περίεργες 48 ώρες: εγώ ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tylenol».

O Τζίμι Κίμελ συνέχισε ευχαριστώντας όλους τους παρουσιαστές που τον υποστήριξαν κατά τη διάρκεια της διαμάχης των περασμένων ημερών. Τζίμι Φάλον, Ντέιβιντ Λέτερμαν, Στίβεν Κόλμπερτ, Τζον Στιούαρτ και Σεθ Μάγιερς επέκριναν την Πέμπτη, τη λογοκρισία, όπως κατήγγειλαν, που ασκεί η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά την αναστολή της δημοφιλούς εκπομπής του συναδέλφου τους, Τζίμι Κίμελ.

Θέλησε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του επίσης, τους θαυμαστές του, λέγοντας: «Δεν θα το ξεχάσω ποτέ» ενώ ευχαρίστησε όσους τον συμπαθούν αλλά και όσους δεν τον συμπαθούν.