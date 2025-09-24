Τζίμι Κίμελ: Αυτός ήταν ο πρώτος καλεσμένος της εκπομπής μετά την πολυαναμενόμενη επιστροφή του

Tο βράδυ της Τρίτης (23/9), ο Τζίμι Κίμελ και το «Jimmy Kimmel Live!» επέστρεψαν στον αέρα.

Ο Τζίμι Κίμελ επέστρεψε κανονικά στο πλατό της εκπομπής του ABC με την Disney να ανακοινώνει ότι αποφάσισε την επαναφορά του δημοφιλούς παρουσιαστή και πολλά ήταν τα σενάρια και τα ερωτήματα γύρω από τον πρώτο καλεσμένο στο «Jimmy Kimmel Live!» μετά την αναβολή της περασμένης εβδομάδας.

Η εκπομπή «κόπηκε» στις 18 Σεπτεμβρίου και ο λόγος ήταν ο εναρκτήριος μονόλογος του Τζίμι Κίμελ, κατά τη διάρκεια του οποίου κατηγόρησε την αμερικανική δεξιά πως προσπαθεί να καρπωθεί το μέγιστο πολιτικό όφελος από τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ο οποίος κηδεύτηκε τη Δευτέρα στην Αριζόνα, παρουσία δεκάδων χιλιάδων Αμερικανών, αλλά και του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ.

Τζίμι Κίμελ: Ποιος ήταν ο πρώτος καλεσμένος της εκπομπής

Υπήρχαν κάποιες αναφορές που ήθελαν πρώτο καλεσμένο τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ που είναι ένας από τους μεγαλύτερους επικριτές του Αμερικανού προέδρου αλλά και ένας από τους πιο πιθανούς υποψηφίους για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις εκλογές του 2028.

Ωστόσο, διαψεύστηκαν και ο πρώτος καλεσμένος ήταν ο ηθοποιός Γκλεν Πάουελ.

Ο Γκλεν Πάουελ μίλησε στον Τζίμι Κίμελ για την επερχόμενη σειρά του Hulu «Chad Powers» με τον ηθοποιό στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Πάουελ, εκτός από πρωταγωνιστής, συνυπογράφει το σενάριο και την παραγωγή, μέσα από τη δική του εταιρεία Barnstorm Productions, επιβεβαιώνοντας τη διπλή του παρουσία μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Η σειρά αποτελείται από έξι επεισόδια και θα ξεκινήσει με διπλή πρεμιέρα στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ τα νέα επεισόδια θα ανεβαίνουν κάθε Τρίτη.

«Χαίρομαι τόσο πολύ που επέστρεψες» είπε ο Πάουελ στον Τζίμι Κίμελ.