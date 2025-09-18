Τζίμι Κίμελ: Το ABC αποσύρει επ’ αόριστον την εκπομπή του μετά τα σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ

Η αμερικανική τηλεόραση βρίσκεται στο επίκεντρο πολιτικής θύελλας, καθώς το ABC αποφάσισε να αποσύρει επ’ αόριστον από το πρόγραμμά του το «Jimmy Kimmel Live!», έπειτα από τα σχόλια του διάσημου παρουσιαστή για τον θάνατο του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Η κίνηση του δικτύου ακολούθησε την ανακοίνωση της Nexstar Media, ενός από τους μεγαλύτερους κατόχους τηλεοπτικών σταθμών στις ΗΠΑ, ότι θα διακόψει την προβολή της εκπομπής σε περίπου 200 τοπικούς σταθμούς που ελέγχει ή συνεργάζεται με το ABC. «Οι σταθμοί που ανήκουν ή συνεργάζονται με τη Nexstar και συνδέονται με το ABC θα προβάλλουν άλλο πρόγραμμα απόψε και για το προβλέψιμο μέλλον», αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Η απόφαση ήρθε μετά τον μονόλογο του Κίμελ τη Δευτέρα, όταν, αναφερόμενος στη δολοφονία του Κερκ στις 10 Σεπτεμβρίου στο Utah Valley University, είπε μεταξύ άλλων: «Φτάσαμε σε νέα χαμηλά το Σαββατοκύριακο με τη συμμορία MAGA, που απεγνωσμένα προσπαθεί να παρουσιάσει αυτόν τον νεαρό που σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ ως κάτι διαφορετικό από αυτό που πραγματικά ήταν, κάνοντας τα πάντα για να αποκομίσει πολιτικά οφέλη».

Εκπρόσωποι του Τζίμι Κίμελ δεν έχουν σχολιάσει ακόμη την εξέλιξη

Ο Κερκ, ιδρυτής του οργανισμού Turning Point USA και από τους πιο γνωστούς εκπροσώπους του κινήματος MAGA, δολοφονήθηκε μπροστά σε κοινό κατά τη διάρκεια debate. Η δολοφονία του έχει συγκλονίσει το πολιτικό και μιντιακό τοπίο στις ΗΠΑ, ενώ τρεις ημέρες αργότερα οι αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη του βασικού υπόπτου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Deadline, ακόμη και ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) προειδοποίησε το ABC για τα σχόλια του Κίμελ, γεγονός που προσθέτει επιπλέον πίεση στο δίκτυο. Η υπόθεση έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια της τηλεόρασης και έχει μετατραπεί σε πολιτικό ζήτημα, με ισχυρές πιέσεις από συντηρητικούς κύκλους και στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Εκπρόσωποι του παρουσιαστή δεν έχουν σχολιάσει ακόμη την εξέλιξη, ενώ το ABC περιορίστηκε να δηλώσει ότι η εκπομπή «προβλήθηκε για τελευταία φορά το βράδυ της Τρίτης και αποσύρεται επ’ αόριστον».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τον Ντόναλντ Τραμπ επηρεάζει το τοπίο των late-night shows. Το CBS έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα τερματίσει το «The Late Show with Stephen Colbert» τον Μάιο του 2026, μια απόφαση που αποδόθηκε επισήμως σε οικονομικούς λόγους, ωστόσο σχολιαστές εκτιμούν ότι συνδέεται και με τη σκληρή κριτική του Colbert στον πρώην πρόεδρο. Η περίπτωση αυτή, μαζί με την απόσυρση του Κίμελ, δείχνει πόσο στενά συνδέονται πια οι πολιτικές πιέσεις με την ψυχαγωγία στην αμερικανική τηλεόραση.

Το «Jimmy Kimmel Live!» μεταδίδεται από το 2003 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα late-night σόου της αμερικανικής τηλεόρασης, με καλεσμένους από τον χώρο της πολιτικής, του θεάματος και της μουσικής. Η διακοπή του δημιουργεί ερωτήματα για το μέλλον του προγράμματος αλλά και για την ισορροπία που επιδιώκουν τα μεγάλα δίκτυα ανάμεσα στην ψυχαγωγία και την πολιτική πίεση.

