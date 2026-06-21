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Τζέρεμι Κλάρκσον: Νέα ενημέρωση μετά τη διάγνωσή του με «επιθετικό» καρκίνο του προστάτη

Ο 66χρονος παρουσιαστής αποκάλυψε πριν από λίγο καιρό τη διάγνωσή του με «επιθετικό» καρκίνο του προστάτη

The LiFO team
The LiFO team
ΤΖΕΡΕΜΙ ΚΛΑΡΚΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟΣ Facebook Twitter
Φωτογραφία, αρχείου: EPA
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Ο Τζέρεμι Κλάρκσον αποκάλυψε τη διάγνωσή του με «επιθετικό» καρκίνο του προστάτη πριν από λίγο καιρό, στα τελευταία επεισόδια της πέμπτης σεζόν του «Clarkson's Farm».

Ο 66χρονος παρουσιαστής επανήλθε με νέα ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του. Σε συνέντευξη που παραχώρησε για τους Times, ο Τζέρεμι Κλάρκσον ανέφερε, ότι η εξέταση PSA (ειδικό προστατικό αντιγόνο) που έκανε πριν από δύο μήνες δεν έδειξε κανένα ίχνος της νόσου, η οποία πλέον βρίσκεται πλέον επίσημα σε ύφεση.

Τζέρεμι Κλάρκσον: «Μιλούσα με τον Ντέιβιντ Κάμερον για αυτό»

Ο τηλεοπτικός παρουσιαστής συναντήθηκε επίσης με τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας, λόρδο Ντέιβιντ Κάμερον, προκειμένου να συζητήσουν δημόσια τις εμπειρίες τους από τη διάγνωση καρκίνου του προστάτη, μαζί με άλλες γνωστές προσωπικότητες.

«Μιλούσα με τον Ντέιβιντ (Κάμερον) γι’ αυτό νωρίτερα σήμερα το πρωί. Μου είπε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που τον πλησιάζουν το κάνουν κυρίως σε δημόσιες τουαλέτες και του λένε: “Αν δεν το είχες παραδεχτεί, δεν θα είχα υποβληθεί σε έλεγχο και δεν θα το είχαν ανακαλύψει”», ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Με πληροφορίες από Sky News, Times

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