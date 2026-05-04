Τσακαλώτος: «Λάθος που δεν ψηφίσαμε ΠτΔ και έπεσε η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου»

Μετά το κρίσιμο 2015, οι παρασκηνιακές διεργασίες, τα διλήμματα γύρω από την παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχονται ξανά στο προσκήνιο μέσα από τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ, «Στο Χιλιοστό».

Αποτελείται από έξι επεισόδια και βασίζεται στο βιβλίο «Η Τελευταία Μπλόφα» των Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτώριας Δενδρινού, φωτίζει άγνωστες πτυχές μιας περιόδου έντονων διαπραγματεύσεων και πολιτικών ανατροπών, μέσα από μαρτυρίες όσων βρέθηκαν στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Το πρώτο επεισόδιο μεταφέρει τον θεατή στις αρχές του 2015, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ αναλαμβάνουν τη διακυβέρνηση της χώρας, σε μια συγκυρία όπου η ελληνική κοινωνία, εξαντλημένη από τα χρόνια λιτότητας και την οικονομική ασφυξία, αναζητούσε μια νέα πολιτική κατεύθυνση.

Μέσα από τις αφηγήσεις πρωταγωνιστών της εποχής - ανάμεσά τους οι Γερούν Ντάισελμπλουμ, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Ευκλείδης Τσακαλώτος, Παναγιώτης Λαφαζάνης και Γιώργος Σταθάκης - καταγράφονται οι προσδοκίες, οι πρώτες κινήσεις της νέας κυβέρνησης, αλλά και οι διαφορετικές προσεγγίσεις στο εσωτερικό της για τη στρατηγική που έπρεπε να ακολουθηθεί.

Παράλληλα, η σειρά επιχειρεί να χαρτογραφήσει τα βαθύτερα αίτια της οικονομικής κρίσης, εστιάζοντας τόσο στις χρόνιες αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας όσο και στις θεσμικές ελλείψεις της Ευρωζώνης, που αποδείχθηκαν καθοριστικές στη διαχείριση της κρίσης χρέους.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην εκλογική άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ, με στελέχη της περιόδου να αναλύουν πώς η κοινωνική πίεση, η απογοήτευση από τις πολιτικές λιτότητας και οι υψηλές προσδοκίες για αλλαγή δημιούργησαν το πολιτικό περιβάλλον που οδήγησε στην ανάληψη της εξουσίας.