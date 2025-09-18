Τραμπ για Κίμελ: «Απολύθηκε λόγω χαμηλής τηλεθέασης και έλλειψης ταλέντου»

Με αφορμή ερώτηση για το αν η ελευθερία του λόγου προστατεύεται καλύτερα στις ΗΠΑ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο Τζίμι Κίμελ «απολύθηκε περισσότερο λόγω χαμηλής τηλεθέασης παρά για άλλο λόγο», ενώ πρόσθεσε ότι είχε «πει κάτι απαίσιο για έναν κύριο που λέγεται Τσάρλι Κερκ».

«Ο Κίμελ δεν είναι ταλαντούχος άνθρωπος, έχει πολύ χαμηλή τηλεθέαση πάνω απ’ όλα και έπρεπε να είχε απολυθεί πολύ νωρίτερα», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. «Μπορεί να το πείτε ελευθερία του λόγου ή όχι, αλλά απολύθηκε λόγω έλλειψης ταλέντου».

Τα σχόλια του Τραμπ ήρθαν μετά την απόφαση του ABC να «αποσύρει επ’ αόριστον την εκπομπή» του Κίμελ, όχι να τον «απολύσει», μετά από σχόλια σχετικά με τον φερόμενο δράστη της δολοφονίας του Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε κύμα επικρίσεων από το Χόλιγουντ και όχι μόνο, αφού ο Κίμελ είχε δηλώσει: «Φτάσαμε σε νέα χαμηλά το Σαββατοκύριακο, με το κίνημα MAGA να προσπαθεί απεγνωσμένα να παρουσιάσει αυτό το παιδί που σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ ως κάτι άλλο από έναν από αυτούς και να εκμεταλλευτεί πολιτικά το γεγονός».

Ο Κίμελ επρόκειτο να διευκρινίσει τα σχόλιά του στην επόμενη εκπομπή του, ωστόσο δεν πρόλαβε. Η κίνηση αυτή έρχεται ως η τελευταία σε μια σειρά ανησυχητικών εξελίξεων σχετικά με την ελευθερία του λόγου στην αμερικανική τηλεόραση.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι «πολλοί Βρετανοί πολίτες εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους» για τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ, μεταξύ αυτών και ο Στάρμερ, και ότι θα παραστεί σε μια επιμνημόσυνη δεξίωση για τον Κερκ την Κυριακή.

«Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, ένας Αμερικανός δολοφονήθηκε επειδή εξέφρασε τη γνώμη του. Ήταν ένας σπουδαίος νέος με απίστευτο μέλλον. Ελπίζω οι χώρες μας να ηγηθούν από κοινού ενός κινήματος για την υπεράσπιση των ένδοξων παραδόσεων της ελευθερίας του λόγου και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ απάντησε σε ερωτήσεις μαζί με τον Στάρμερ μετά από διήμερη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία συνοδεύτηκε από διαδηλώσεις και προβολή της εικόνας του Τζέφρι Έπσταϊν στο Windsor Castle.