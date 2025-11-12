Toy Story 5: Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser τρέιλερ και τα παιχνίδια «φοβούνται» ένα τάμπλετ

Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser τρέιλερ για το Toy Story 5.

Το teaser τρέιλερ διάρκειας 49 δευτερολέπτων, παρουσιάζει τον νέο χαρακτήρα που εισβάλει και είναι «απειλή» για τη διάσημη παρέα παιχνιδιών, τον Woody και τον Buzz έχοντας το σλόγκαν «η εποχή των κλασικών παιχνιδιών τελείωσε».

Πρόκειται για το Lilypad, ένα έξυπνο tablet, στο οποίο δανείζει τη φωνή της η σταρ των ταινιών «Past Lives» και «Tron: Ares», Γκρέτα Λι.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Άντριου Στάντον και η Μακένα Χάρις υπογράφουν την σκηνοθεσία, υποσχόμενοι έναν «παιχνιδιάρικο ανταγωνιστικό τόνο» στο νέο κεφάλαιο του «Toy Story».

Ο Στάντον έχει σκηνοθετήσει τα «Finding Nemo» και «Wall-E», ενώ η ταινία αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Χάρις, η οποία έχει εργαστεί και σε άλλα έργα της Pixar στο παρελθόν.

«Ήταν ένα ξεκαρδιστικό και συγκινητικό ταξίδι κατά το οποίο εξερευνήσαμε πώς η αγαπημένη μας ομάδα παιχνιδιών προσαρμόζεται στον σύγχρονο κόσμο της τεχνολογίας. Είμαστε χαρούμενοι που μοιραζόμαστε αυτή την πρώτη γεύση με το κοινό», ανέφεραν στη δήλωσή τους οι σκηνοθέτες.

Toy Story 5: Πότε η πρεμιέρα

Τομ Χανκς, Τιμ Άλεν και Τζόαν Κιούζακ είναι μεταξύ των ηθοποιών που επιστρέφουν στο φωνητικό καστ στο οποίο συμμετέχει ως το «παιχνίδι τεχνολογίας εκμάθησης τουαλέτας» με το όνομα «Smarty Pants» ο Κόναν Ο'Μπράιεν.

Ο Έρνι Χάντσον θα αντικαταστήσει τον Καρλ Γουέδερς που έφυγε από την ζωή, στις αρχές του περασμένου χρόνου σε ηλικία 76 ετών, δανείζοντας τη φωνή του στον Combat Carl.

Η παραγωγή του Toy Story 5 επιβεβαιώθηκε στις αρχές του 2023, συνεχίζοντας το διάσημο franchise το οποίο έχει αγαπηθεί από εκατομμύρια παιδιά και έχει αποφέρει 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Επίσης θα είναι η πρώτη ταινία της σειράς στην οποία δεν θα συμμετέχει ο Τζον Λάσιτερ ο οποίος αποχώρησε από την Pixar το 2018 μετά από κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση.

Η κυκλοφορία του Toy Story 5 θα πραγματοποιηθεί σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές κινηματογραφικές περιόδους καθώς θα βρεθεί ανάμεσα στις πρεμιέρες των «The Devil Wears Prada 2», «Mortal Kombat II», «Scary Movie 6», «Minions 3», και «Spider-Man: Brand New Day», σύμφωνα με τον Guardian.

Το Toy Story 5 αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το επόμενο καλοκαίρι.