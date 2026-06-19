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Toy Story 5: Η καλύτερη πρεμιέρα του 2026 με 17,5 εκατ. δολάρια σε preview προβολές

Οι πρώτες εκτιμήσεις θέλουν το «Toy Story 5» να ολοκληρώνει το πρώτο του τριήμερο με εισπράξεις από 145 έως 150 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ

The LiFO team
The LiFO team
TOY STORY 5 BOX OFFICE Facebook Twitter
Η νέα ταινία της Disney και της Pixar, «Toy Story 5», ξεκίνησε εντυπωσιακά την πορεία της / Φωτ.: imdb
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Ο Γούντι και ο Μπαζ Λάιτγιαρ, στην επιστροφή τους για το «Toy Story 5», φαίνεται πως ετοιμάζονται να κατακτήσουν ξανά το παγκόσμιο box office.

Η νέα ταινία της Disney και της Pixar, «Toy Story 5», έχει συγκεντρώσει 17,5 εκατομμύρια δολάρια από τις preview προβολές της στις ΗΠΑ, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Variety.

Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση σε preview προβολές μέσα στο 2026, ξεπερνώντας τα 12,6 εκατομμύρια δολάρια που είχε σημειώσει το «Michael», η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον. Παράλληλα, αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ιστορία της Pixar, πίσω μόνο από το «Οι Απίθανοι 2», το οποίο είχε συγκεντρώσει 18,5 εκατομμύρια δολάρια πριν από την επίσημη κυκλοφορία του το 2018.

Toy Story 5: Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις εισπράξεις της ταινίας

Οι πρώτες εκτιμήσεις θέλουν το «Toy Story 5» να ολοκληρώνει το πρώτο του τριήμερο με εισπράξεις από 145 έως 150 εκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ορισμένοι αναλυτές ανεβάζουν τον πήχη ακόμη και στα 175 εκατομμύρια, έπειτα από τις εξαιρετικές κριτικές που έχει λάβει.

Εάν οι προβλέψεις επιβεβαιωθούν, η ταινία θα ξεπεράσει άνετα το άνοιγμα του «Toy Story 4», το οποίο είχε κάνει πρεμιέρα με 120 εκατομμύρια δολάρια το 2019, καταγράφοντας το μεγαλύτερο ντεμπούτο στην ιστορία του δημοφιλούς franchise.

Παράλληλα, θα κατακτήσει την κορυφή των εισπράξεων για το 2026, ξεπερνώντας το μέχρι σήμερα κορυφαίο άνοιγμα της χρονιάς, το «The Super Mario Galaxy Movie», που είχε συγκεντρώσει 131,7 εκατομμύρια δολάρια στο πρώτο του Σαββατοκύριακο.

Σε διεθνές επίπεδο, το «Toy Story 5» αναμένεται να προσθέσει ακόμη 135 εκατομμύρια δολάρια, ανεβάζοντας το παγκόσμιο άνοιγμα πάνω από τα 275 εκατομμύρια.

Η παραγωγή της ταινίας κόστισε περίπου 250 εκατομμύρια δολάρια, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος προώθησης, ωστόσο η Disney εκτιμάται ότι θα αποκομίσει σημαντικά κέρδη. Άλλωστε, το franchise του «Toy Story» παραμένει ένα από τα πιο επικερδή στην ιστορία της εταιρείας, αποφέροντας περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως από παιχνίδια, εκδόσεις και άλλα καταναλωτικά προϊόντα.

Στην πέμπτη ταινία της σειράς, ο βασικός «αντίπαλος» των παιχνιδιών είναι η τεχνολογία. Ο Μπαζ, ο Γούντι, η Τζέσι και οι υπόλοιποι ήρωες βλέπουν τον κόσμο τους να ανατρέπεται από ένα έξυπνο tablet με το όνομα Lilypad, που διεκδικεί την προσοχή των παιδιών.

Στις φωνές επιστρέφουν οι Τομ Χανκς, Τιμ Άλεν και Τζόαν Κιούζακ, ενώ στο καστ προστίθενται ο Κόναν Ο’Μπράιαν και η Γκρέτα Λι.

Η προηγούμενη ταινία της σειράς, το «Toy Story 4», είχε ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο παγκόσμιο box office, επιβεβαιώνοντας ότι η δημοφιλής σειρά κινουμένων σχεδίων παραμένει μία από τις πιο ισχυρές κινηματογραφικές μάρκες στον κόσμο.

Με πληροφορίες από Variety

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