Τομ Χάρντι: Το παρασκήνιο πίσω από τις φήμες για «αποχώρησή» του από το MobLand

Ο Τομ Χάρντι δεν απολύθηκε από τη σειρά MobLand, παρά τις έντονες φήμες των τελευταίων ημερών που ήθελαν τον ηθοποιό να βρίσκεται εκτός της τρίτης σεζόν.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Variety, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη συζητήσεις προκειμένου να βρεθεί δημιουργική λύση και ο Τομ Χάρντι να επιστρέψει στη σειρά, όπου υποδύεται τον γκάνγκστερ Χάρι Ντα Σόουζα.

«Ο Τομ (σ.σ. Χάρντι) δεν απολύθηκε, η πόρτα για την τρίτη σεζόν δεν έχει κλείσει και γίνονται προσπάθειες να ξεπεραστούν δημιουργικά οι διαφορές», ανέφερε πηγή κοντά στην παραγωγή.

EXCLUSIVE: Tom Hardy was not fired from #MobLand and, despite creative tensions, sources say “things are being worked through creatively” for him to return for Season 3.



• The fallout can be attributed to several factors, including reports of Hardy’s tardiness on set and… pic.twitter.com/3G09cMSG36 — Variety (@Variety) May 28, 2026

Η σειρά, στην οποία πρωταγωνιστούν επίσης οι Πιρς Μπρόσναν και Έλεν Μίρεν ως επικεφαλής οικογένειας του βρετανικού υποκόσμου, δημιουργήθηκε από τους Ρόναν Μπένετ και Τζεζ Μπάτεργουορθ. Παραγωγός και σκηνοθέτης αρκετών επεισοδίων είναι ο Γκάι Ρίτσι, με τον οποίο ο Τομ Χάρντι διατηρεί στενή επαγγελματική σχέση εδώ και χρόνια.

Η πρώτη σεζόν του «MobLand» κυκλοφόρησε το 2025 και εξελίχθηκε γρήγορα σε μία από τις πιο επιτυχημένες σειρές του Paramount+. Η δεύτερη σεζόν έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ η τρίτη επρόκειτο να ξεκινήσει γυρίσματα το φθινόπωρο με τον Χάρντι κανονικά στο καστ.

Οι φήμες περί αποχώρησης του ηθοποιού ξεκίνησαν μετά από δημοσίευμα του Puck, το οποίο έκανε λόγο για ένταση ανάμεσα στον Τομ Χάρντι, τον σεναριογράφο Τζεζ Μπάτεργουορθ και τον παραγωγό Ντέιβιντ Γκλάσερ.

Το Variety αναφέρει πως οι εντάσεις ήταν υπαρκτές, χωρίς όμως να έχει υπάρξει επίσημη απομάκρυνση του ηθοποιού.

A source close to production on #MobLand tells us Tom Hardy “refused to come out of his trailer for hours at a time.”



“He kept the cast waiting, [which is] a power play. Keeping Pierce Brosnan, Helen Mirren and others waiting is career suicide, I would wager.”



— The Hollywood Reporter (@THR) May 27, 2026

Τομ Χάρντι: Πώς ξεκίνησαν τα προβλήματα στη σειρά

Σύμφωνα με πηγές της παραγωγής, τα προβλήματα ξεκίνησαν από καθυστερήσεις του Τομ Χάρντι στα γυρίσματα αλλά και από την επιθυμία του να αλλάζει ή να ξαναγράφει σκηνές του σεναρίου. Από την άλλη πλευρά, άνθρωποι κοντά στη σειρά σημειώνουν ότι και ο Μπάτεργουορθ παρέδιδε συχνά τα σενάρια πολύ αργά, κάποιες φορές μόλις μία εβδομάδα πριν από τα γυρίσματα, κάτι που δυσκόλευε σημαντικά την προετοιμασία του ηθοποιού.

«Ο Τομ θέλει χρόνο για να προετοιμαστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά μία πηγή.

Το πρόβλημα επιδεινώθηκε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, επειδή ο Μπάτεργουορθ δεν βρισκόταν συχνά στο πλατό, για να επιλύει ζητήματα που προέκυπταν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Πηγές της παραγωγής υποστηρίζουν ότι ο Χάρντι συνήθιζε να προτείνει αλλαγές στο σενάριο, οι οποίες συχνά θεωρούνταν εύστοχες, όμως δεν υπήρχε πάντα χρόνος ή διάθεση για να συζητηθούν.

Στις σκηνές που σκηνοθετούσε ο Γκάι Ρίτσι, τα προβλήματα φαίνεται πως περιορίζονταν, καθώς ο σκηνοθέτης είχε τη δυνατότητα να προσαρμόζει άμεσα το σενάριο και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τον ηθοποιό.

«Ο Τομ συμπεριφέρεται καλύτερα με τον Γκάι», ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή της παραγωγής.

Αντίθετα, οι σχέσεις του Χάρντι με τον παραγωγό Ντέιβιντ Γκλάσερ φαίνεται πως ήταν πιο δύσκολες. Το Variety σημειώνει ότι ο Γκλάσερ έχασε σταδιακά την υπομονή του τόσο με τις καθυστερήσεις όσο και με τις απαιτήσεις για αλλαγές στα σενάρια. Μάλιστα, σύμφωνα με τρίτη πηγή, οι καθυστερήσεις στα γυρίσματα άφηναν συχνά τον Πιρς Μπρόσναν και τη Έλεν Μίρεν να περιμένουν για ώρες μέχρι να εμφανιστεί ο Χάρντι στο πλατό.

Παρόλα αυτά, το δημοσίευμα ξεκαθαρίζει ότι δεν υπήρξε προσωπική σύγκρουση ανάμεσα στη Χέλεν Μίρεν και τον Χάρντι, ούτε οποιαδήποτε πολιτική αντιπαράθεση, όπως είχε κυκλοφορήσει σε ορισμένες φήμες: «Η Χέλεν δεν είναι τέτοιος άνθρωπος», ανέφερε χαρακτηριστικά μία από τις πηγές.

Με πληροφορίες από Variety