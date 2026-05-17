Τηλεθέαση Eurovision 2026: Τα ποσοστά που έπιασαν Akylas και Ferto

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (16/5) η Eurovision 2026, με τον Μεγάλο Τελικό του Διαγωνισμού να καταγράφει μία από τις υψηλότερες τηλεθεάσεις των τελευταίων ετών στην ΕΡΤ1.

Όπως έκανε γνωστό η ΕΡΤ, ο Μεγάλος Τελικός, όπου ο Akylas κατέκτησε με το «Ferto» τη 10η θέση, καθήλωσε εκατομμύρια τηλεθεατές μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία τηλεθέασης, ο τελικός της Eurovision σημείωσε μέσο μερίδιο 68,7% στο γενικό σύνολο, ενώ στο δυναμικό κοινό 18-54 έφτασε το εντυπωσιακό 71,7%.

Τηλεθέαση Eurovision 2026: Ξεχώρισε ο Akylas

Η στιγμή που ξεχώρισε ήταν η εμφάνιση του Akyla στη σκηνή της Wiener Stadthalle στη Βιέννη. Ο Έλληνας εκπρόσωπος, που τελικά κατέκτησε τη 10η θέση με το «Ferto», ανέβασε την τηλεθέαση στο 70,5%, ενώ στο δυναμικό κοινό άγγιξε το 84%.

Συνολικά, τον φετινό διαγωνισμό παρακολούθησαν 2.822.000 τηλεθεατές, ενώ η συνολική κάλυψη της βραδιάς έφτασε τους 4.760.000 ανθρώπους.

Ιδιαίτερα υψηλά ήταν τα ποσοστά και κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, όπου η τηλεθέαση έφτασε το 83%. Σημαντικό ρόλο φαίνεται πως έπαιξε το δίδυμο των σχολιαστών της Μαρίας Κοζάκου και του Γιώργου Καπουτζίδη, οι οποίοι συμπλήρωσαν φέτος δέκα χρόνια κοινής παρουσίας στη Eurovision.

Μεγάλο ενδιαφέρον κατέγραψε και η εκπομπή «Eurovision Night» με παρουσιαστή τον Μιχάλη Μαρίνο, η οποία περιλάμβανε παρασκήνιο, συνδέσεις από τη Βιέννη και σχολιασμό μετά τον τελικό. Η εκπομπή σημείωσε μέσο μερίδιο 26,5% και 29% στο δυναμικό κοινό.

Τα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης έφεραν την ΕΡΤ1 στην κορυφή της ημέρας, με 26% στο γενικό σύνολο και 30,5% στο δυναμικό κοινό.

Τηλεθέαση Eurovision 2026: Τι είπε σε νέο βίντεό του ο Akylas

Με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Akylas, λίγες ώρες μετά τον τελικό της Eurovision 2026 και έχοντας ο ίδιος κατακτήσει τη 10η θέση με το «Ferto», θέλησε να μοιραστεί τις σκέψεις και τα συναισθήματά του.

Μεταξύ άλλων αποκάλυψε πως σε λίγες ημέρες θα κυκλοφορήσει το πρώτο του άλμπουμ, ενώ ετοιμάζει και καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.

«Η ζωή μου ήταν ένα πυροτέχνημα. Πήγα σε δέκα χώρες, παράλληλα τελείωσα το πρώτο μου άλμπουμ... στήσαμε το tour που είναι να γίνει το καλοκαίρι, συνεντεύξεις, χάος, τόση πολλή αγάπη. Ήταν μαγικό όλο αυτό πραγματικά. Βέβαια δεν μπορούσα να κοιμηθώ γιατί είχα ένα βάρος στο στήθος μου γιατί στεναχωρήθηκα λίγο, κυρίως γιατί δεν ήθελα να στεναχωρήσω εσάς, δεν ήθελα να απογοητεύσω κανέναν... έλαβα πάρα πολλά μηνύματα αγάπης και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, γιατί μου γλύκαναν την καρδούλα. Να ξέρετε ότι δουλέψαμε πολύ σκληρά για αυτό το project, δώσαμε ψυχή και αίμα, δουλέψαμε πάρα πολλές ώρες... ακόμη δεν μπορώ να το πιστέψω ότι τελείωσε, βέβαια τίποτα δεν τελείωσε, τώρα αρχίζει το καλό. Το καλοκαίρι... θα τα σπάσουμε όλα... Πραγματικά, ξανά ευχαριστώ για όλα... για τη στήριξη και την αγάπη. Έπαθα ένα σύνδρομο εγκατάλειψης, γιατί έφαγα τρελό love bombing τους τελευταίους μήνες και ένιωσα ότι θα τα χάσω όλα... ευχαριστώ που είστε εδώ. Τα λέμε Αθήνα...», είπε ο Akylas στο βίντεο.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ