Τηλεοπτικά Bafta 2023: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες- Gary Oldman, Cillian Murphy και Kate Winslet στη λίστα

Το This Is Going To Hurt του Ben Whishaw και το The Responder του Martin Freeman ηγούνται της κούρσας των τηλεοπτικών βραβείων Bafta, με έξι υποψηφιότητες το καθένα.

Ο Peter Whishaw είναι υποψήφιος για την καλύτερη ανδρική ερμηνεία για τον ρόλο του γιατρού στην τηλεοπτική μεταφορά των απομνημονευμάτων του Adam Kay.

Στην ίδια κατηγορία υποψήφιος για τα τηλεοπτικά Bafta είναι και ο Martin Freeman, ο οποίος έχει προκριθεί για το ρόλο του αστυνομικού στο δράμα, που εκτυλίσσεται με φόντο το Λίβερπουλ.

Στην κατηγορία των κορυφαίων ηθοποιών, ο Freeman και ο Whishaw αντιμετωπίζουν δυνατά ονόματα όπως οι Cillian Murphy (Peaky Blinders), Gary Oldman (Slow Horses), Taron Egerton (Black Bird) και Chaske Spencer (The English).

Στις καλύτερες ερμηνείες Α' γυναικείου ρόλου υποψήφιες είναι οι Billie Piper, I Hate Suzie Too (Sky Atlantic), Imelda Staunton για το the Crown του Netflix, η Kate Winslet για την ερμηνεία της στο I Am Ruth (Channel 4), η Maxine Peake για το Anne (Channel 4), η Sarah Lancashire για το Julia (Sky Atlantic) και η Vicky McClure για το Without Sin (ITVX).

Ο Daniel Radcliffe είναι επίσης υποψήφιος για την ερμηνεία του σε κωμωδία (Wierd Al Yankovich), μαζί με τον Lenny Rush (Am I Being Unreasonable;) και τον Stephen Merchant (The Outlaws).

Στην ίδια κατηγορία για τις γυναικείες ερμηνείες υποψήφιες είναι οι Daisy May Cooper (Am I Being Unreasonable;), Diane Morgan (Cunk on Earth) και η Lucy Beaumont (Meet The Richardsons) μεταξύ άλλων.

Yποψήφιες για τηλεοπτικά Bafta είναι μεταξύ άλλων και οι σειρές Bad Sisters, The Crown, The English και Slow Horses, με πέντε υποψηφιότητες η καθεμία ενώ με τέσσερις υποψηφιότητες ακολουθούν η κωμωδία-θρίλερ της Daisy May Cooper, Am I Being Unreasonable?, καθώς και οι δραματικές σειρές Top Boy, Somewhere Boy και Big Boys.

Μερικές από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές επιτυχίες της χρονιάς βρίσκονται επίσης υποψήφιες για τηλεοπτικά Bafta στην κατηγορία για τις διεθνείς παραγωγές. Μεταξύ αυτών οι The White Lotus, The Bear. Wednesday και Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story.

Η τελετή των τηλεοπτικών βραβείων BAFTA, με παρουσιαστές τους Rob Beckett και Romesh Ranganathan, θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 14 Μαΐου.

Δείτε αναλυτικά τη λίστα με τις υποψηφιότητες για τα τηλεοπτικά Bafta εδώ.